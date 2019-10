Frig 2019: vă pare bine sau vă lasă reci? * E octombrie, s-a racit, s-a stricat vremea, iar mersul traditional al anotimpurilor ne spune ca se va raci si mai tare, fiindca vine iarna... Un test tematic, prin urmare: 01) Vine frigul, aveti soba: ce faceti cu ea? a) Chem sobarul, sa o verifice / b) O vand si-mi cumpar cazanel, care da si caldura si rachiu / c) O vand si-mi cumpar lemne. 02) Vine frigul, aveti centrala proprie: ce faceti cu ea? a) Chem specialistul, sa-i faca revizia / b) O vand si-mi cumpar s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

