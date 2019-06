Friedrich Wachernig, S Immo: Nu suntem un "muzeu de real estate". The Mark poate fi de vanzare pentru yield mult sub 7%

Stiri pe aceeasi tema

- Tabloul "Plugul cu boi" de Nicolae Grigorescu va fi scos la vanzare la pretul estimativ de 60.000 - 90.000 de euro, la licitatia de vara organizata de casa Artmark, pe 11 iunie, in Capitala. Lucrarea a facut parte, dupa 1907, din colectia istorica Maria Danciu, sotia lui Nicolae Grigorescu, iar in anii…

- Reff & Asociații, societatea de avocați membra a rețelei globale Deloitte Legal, are un nou sediu, in turnul cladirii The Mark, aflata in vecinatatea Pieței Victoriei (Calea Griviței, nr. 82-98, et. 13, sector 1). Echipa de peste 70 de avocați ocupa astfel etajul al 13-lea al unuia dintre cele mai moderne…

- In perioada 12-16 iunie, la Iași, in cinci spații de proiecție, vor rula cinci dintre cele mai așteptate filme ale momentului: Epava, Parking, Sunset, Faci sau taci, Guvernul copiilor 3D, Maria – inima Romaniei, Popeasca și Cap și pajura. Programul complet poate fi accesat pe site-ul festivalului: www.festivalsfr.ro/program…

- In legatura cu executarea lucrarilor de rebransare a apeductului renovat din perimetrul strazilor: bl. Traian, Independentii, Ion Voda Viteazul, Grenoble, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in perioada 13 mai2019 – 31 mai 2019, in intervalul 09.00- 20.00.

- Petre Apostol Echipa de handbal feminin HC Activ CSO Plopeni a debutat, ieri, la Turneul Semifinal din Divizia A, care se disputa la Fagaras. Formatia antrenata de Florin Ciupitu si Nicolae Nimu, clasata pe locul secund in seria C preliminara, a fost repartizata in Grupa 2 a turneului, iar ieri, in…

- Deloitte Romania si-a mutat birourile in cladirea The Mark, aflata in vecinatatea Pietei Victoriei, la intersectia strazilor Buzesti si Calea Grivitei. Aproximativ 700 de angajati ocupa ultimele opt etaje ale turnului The Mark inchiriate de Deloitte...

- In primele trei luni din 2019 s-au inregistrat creșteri semnificative pe piata imobiliara din Romania, iar pe prima poziție dintre marile centre regionale se afla orașul Brașov, unde prețurile la apartamente de vanzare au crescut 9,4% la inceput de an, fața de 2018. Urmeaza Cluj, unde prețurile pentru…

- De luni, 8 aprilie, Podul Grant din Capitala va intra in lucrari de reabilitare. Incepand cu ora 11:00, se inchide circulatia pe breteaua F de urcare/coborare dinspre Calea Grivitei spre Gara De Nord, aferenta sensului Turda-Crangasi.