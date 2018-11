Stiri pe aceeasi tema

- Alice Weidel, co-liderul Alternativei pentru Germania (AfD), grupare de extrema-dreapta, a acuzat presa vineri ca incearca sa o discrediteze, dupa ce au aparut informatii privind donatii nejustificate catre partidul sau, scrie Reuters.AfD, cel mai mare partid de opozitie din Germania, a avut…

- Vineri, 9 noiembrie, liderii germani au avertizat impotriva reaparitiei antisemitismului si impotriva ascensiunii extremei drepte, in timpul comemorarilor ce au marcat 80 de ani de la "Noaptea de cristal", acele pogromuri care au anuntat Holocaustul, scrie La Libre Belgique citata de Rador.

- Trei candidați au șansele cele mai mari s-o inlocuiasca incepand cu luna decembrie pe actualul cancelar german Angela Merkel in funcția de președinte al Uniunii Creștin-Democrate (CDU). Este vorba despre Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz și Jens Spahn. Deutsche Welle a incercat sa afle care…

- Cancelarul german Angela Merkel a condamnat miercuri atacurile xenofobe si utilizarea sloganurilor naziste in cadrul unui amplu discurs rostit in parlament, dupa cele mai violente demonstratii ale extremei drepte din ultimele decenii, incidente care au indicat existenta unor diviziuni profunde in…

- Liderul extremei drepte Alternativa pentru Germania (AfD), Alexander Gauland, a aparat vineri manifestatiile violente de dreapta ca urmare a mortii unui german, in legatura cu care sunt acuzati doi solicitanti de azil, relateaza agentia DPA. ''Sa-ti iesi din fire dupa o astfel…

- Extrema dreapta germana a mentinut presiunea asupra Angelei Merkel si a politicii sale privind migratia, organizand joi seara o noua manifestatie la Chemnitz, oras care a devenit epicentrul mobilizarii contra solicitantilor de azil din Germania, scrie AFP. Contrar ultimelor manifestatii…

- 'Stirile false" au alimentat violenta manifestatiilor extremei drepte desfasurate in orasul german Chemnitz (est) in ultimele zile, a declarat marti premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, relateaza dpa. "Trebuie sa recunoastem ca mobilizarea pe internet a fost mai puternica decat in trecut…