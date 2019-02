Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki și-a anulat duminica o vizita pe care urma sa o efectueze in Israel, in urma unor afirmații facute de omologul sau israelian privind complicitatea Poloniei in Holocaust, relateaza site-ul agenției Reuters. Mateusz Morawiecki urma sa participe la un summit…

- Echipele de interventie au salvat cinci persoane ingropate sub un strat de zapada in urma unei avalanse care s-a produs in Muntii Tatra din sudul Poloniei, au anuntat miercuri serviciile poloneze de salvamontisti, relateaza Reuters.

- Guvernul conservator polonez a aprobat un proiect legislativ ce prevede acordarea de pensii mamelor casnice cu patru sau mai multi copii, o masura care ar putea creste popularitatea conservatorilor in perspectiva alegerilor parlamentare, transmite Reuters.Asa-numita 'pensie pentru mame' va…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat marti ca a ordonat "revizuirea" relatiilor diplomatice cu Statele Unite si ca va anunta noi masuri in curand, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat sambata ca Statele Unite au retinut un cetatean rus, la scurt timp dupa Paul Whelan, ce un fost puscas marin american, a fost arestat in Rusia pentru spionaj, informeaza agentia de stiri Reuters.