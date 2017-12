Frica înseamnă boală Sa ne fi inselat oare in toti acesti ani? Daca ne depasim frica si devenim curiosi, vom descoperi ca boala este doar modul unic si personal in care corpul isi manifesta intelepciunea. Etichetele. Depresie.. Pertussis (tuse convulsiva). Canc Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vorbim de Craciun ne referim si la bunatate, iertare, darnicie, familie. Iata cateva sfaturi care sa-i ajute pe parinti sa le explice copiilor ce inseamna spiritul Sarbatorilor. Creati un ritual de CraciunSpiritul Sarbatorilor va ramane adanc intiparit in sufletul copiilor daca…

- De mai bine de 5 ani, Luminita duce o lupta apriga cu o boala cumplita, care a tintuit-o intr-un scaun cu rotile. Este constienta ca trebuie sa faca eforturi uriase pentru a reusi sa fie, macar in proportie de 60%, copilul vesel si talentat pe care il stia toata lumea inainte ca boala sa-i atace organismul.…

- Intr-o interventie la ProSport LIVE, fostul actionar de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a negat orice revenire in acest moment in fotbalul romanesc si l-a criticat in teremeni duri pe Denis Alibec pentru comportamentul sau de dinainte de partida cu Viitorul. Atacantul a ales sa se distreze…

- Harlem Gnohere a fost eliminat in minutul 44 al partidei dintre FCSB și Viitorul, la scorul de 1-0, dupa ce i-a dat o palma lui George Țucudean. Roș-albaștrii s-au impus la final cu 2-0. "Sunt lucruri care se intampla pe terenul de fotbal. Lui Țucudean ii e frica de mine in lupta pentru golgeterul Ligii…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre tragerea la sorti a 16-imilor Liga Europa si despre duelul echipei ros-albastre cu Lazio.Fiantatorul a spus ca vrea un parcurs mai lung in cupele europene dar a tinut sa precizeze ca pentru ros-albastri cel mai important e campionatul.A

- In numerologie, cifrele care se repeta au o insemnatate puternica, ele purtand o energie aparte. Data de 12.12 (12 decembrie) nu face excepție, mai ales ca numarul 12 este unul important in numerologie. 12 inseamna rezultate, final incununat de succes. Este și numarul semnului Pești, un semn astrologic…

- Trichineloza, raspandita in intreaga lume, este o boala determinata de un vierme nematod Trichinella spiralis, care ajunge in organismul uman in urma consumului de carne infestata, precizeaza reprezentanții DSP Alba. Omul se infesteaza prin consum de carne de porc, in principal, dar și de cal, nutrie…

- Un medic oncolog a povestit o intamplare dureroasa, din experienta sa profesionala. Dr. Rogerio Brandao a relatat marturisirea emotionanta a unei fetite bolnava de cancer in faza terminala.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a scris miercuri pe Facebook ca, in cazul in care conducerea PSD nu il da afara din partid pe senatorul Serban NIcolae dupa jignirile aduse deputatei USR Cosette Chichirau, inseamna ca isi asuma public comportamentul deviant al acestuia. ”In cazul in care conducerea…

- Regele Mihai a murit astazi, 5 decembrie, la varsta de 96 de ani. Regele Mihai a decedat la reședința sa din Elveția. Majestatea Sa anunțase pe 2 martie 2016 ca se retrage din viața publica, dupa ce recent a fost diagnosticat cu leucemie, urmand ca prerogativele sale sa fie preluate de Principesa…

- "Stimați romani, 1 Decembrie inseamna, inainte de toate, solidaritate. 1 Decembrie este ziua in care noi sarbatorim ceea ce ne unește ca popor, dovedind ca avem puterea sa lasam deoparte ceea ce ne dezbina. Este ziua in care noi suntem chemați sa aratam ca avem ințelepciunea de a alege bucuria unei…

- Dan Ciotoi a facut declarații despre boala de care sufera. Solistul trupei Generic a explicat care considera el ca ar fi motivul pentru care s-a imbolnavit. Dan Ciotoi, care anul acesta a fost implicat intr-un accident rutier , este solistul formației Generic. Artistul, in varsta de 61 de ani, a ajuns…

- In caz de pericol, frica este un raspuns natural al minții umane. Dar daca avem o povara emoționala pe care o purtam in mintea noastra, psihicul nostru poate sa asocieze lucruri bizare cu un anumit tip de pericol. Fotografia de mai sus face parte dintr-un test de psihanaliza pentru cele mai ascunse…

- Sondaj: Romanii continua sa aiba incredere in Uniunea Europeana Românii continua sa aiba încredere în Uniunea Europeana, la 10 ani de la aderare, indica rezultatele unui sondaj prezentat, astazi, de reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti. Peste 50% dintre cetateni considera…

- Carla 39;s Dreams le a oferit o surpriza fanilor si a lansat doua melodii in mai putin de o saptamana. Una dintre piese se numeste "Frica" si a strans aproape 3 milioane de vizualizari de la lansare. Melodia este in top 4 on Trending pe YouTube si are un videoclip semnat de regizorul basarabean, Roman…

- Atacul celebral este o afectiune medicala majora si a treia cauza de mortalitate din lume. Boala poate fi recunoscuta in patru pasi de oricine. Iar cativa dintre acestia se regasesc in comportamentul pe care Stela Popescu l-a avut ultimul eveniment la care a participat. In seara de marti, actrita a…

- "Foarte bine ca l-a intrebat (n.r. : secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson pe ministrul de Externe Teodor Melescanu) si poate acum se lamureste si domnul Tillerson si poate si ambasada SUA cu aceasta mare furtuna intr-un pahar cu apa. Noua ne-a spus joi la Caras, domnul Badalau, presedinte executiv…

- O boala mintala care se manifesta mai ales la tinerii cu varste intre 16 si 30 de ani, schizofrenia afecteaza modul in care o persoana gandeste, simte si actioneaza. Care sunt categoriile de persoane cele mai predispuse, cum se manifesta boala mintala si cat de periculoasa este afectiunea aflam la Adevarul…

- Lacrimi de durere in sportul internațional! O fosta caștigatoare a turneului de la Wimbedon a murit, dupa o batalie crancena cu o boala crunta. Jucatoarea ceha de tenis Jana Novotna, castigatoare a editiei din 1998 a turneului de la Wimbledon, a decedat, duminica, la varsta de 49 de ani, a anuntat site-ul…

- Semne ca ai putea suferi de depresie fara sa știi se pot ascunde in comportamentul tau și in stilul de viața. Depresia, a carei incidența crește in sezonul rece , a fost numita de psihologi boala secolului XXI, dupa ce numarul celor diagnosticați a depașit 125 de milioane in intreaga lume. In Romania,…

- Coruptia inseamna furt din bunurile publice, iar daca acest furt s-ar opri Romania ar deveni o tara mai prospera si ar putea investi in scoli, spitale, infrastructura, lucru care din nefericire inca nu s-a intamplat pe masura asteptarilor, tocmai pentru ca s-a furat, a spus ambasadorul SUA la Bucuresti,…

- Pare una dintre cele mai vesele figuri publice din Romania. Fiecare aparitie a sa este preserata de glume si de ironii. Are numerosi fani, o cariera de succes si duce o viata pe care multi o invidiaza.

- Unghii modificate. Aspectul modificat al unghiilor de la maini și de la picioare, de culoare, textura, forma sau marime, poate fi un simptom al unor boli sistematice sau a unei infecții. Anomaliile unghiilor sugereaza adesea boli pulmonare sau boli inflamatorii intestinale.

- Carla’s Dreams revine cu single-ul “Frica” lansat cu videoclip oficial. Piesa este compusa și produsa de Carla’s Dreams (muzica, text, producție) și Alex Cotoi. El a produs toate piesele Carla’s Dreams, devenite hituri precum “Sub pielea mea”, “Te rog”, “Imperfect”, “Acele”, “Antiexemplu”, “Pana la…

- Cine ar fi crezut ca miliardarul de la Tesla in varsta de 46 de ani ar suferi dupa desparțirea de fosta iubita, Amber Heard? Cu toate acestea, este adevarat. Elon, care a fost casatorit de doua ori și care este tatal a șase copii, a fost ranit in dragosate dupa ce actrița și modelul Amber (31) l-ar…

- De la an la an, numarul persoanelor afectate de bronhopneumopatie obstructiva cronica (BPOC), boala cu multe fețe compusa in principal din doua afectiuni conexe – bronsita cronica si emfizemul, crește alarmant. La nivel mondial sunt peste 300 de milioane de oameni cu BPOC, boala care ar putea fi tratata,…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel avertizeaza consumatorii sa citeasca foarte atent etichetele citricelor pe care le cumpara, pentru ca unele dintre acestea sunt conservate cu Imazalil, o substanta foarte periculoasa folosita pentru combaterea bolilor la plante, dar a carei utilizare in agricultura…

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a dezvaluit in urma cu scurt timp ca e gata sa paraseasca echipa din "Ștefan cel Mare" in iarna. "Eu cred ca e mult mai bine așa. Poate sa vina oricine in locul meu și sa faca o treaba de 100% de ori mai bine decat mine. Vreau sa vina vacanța. Vreau…

- Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking, în vârsta de 75 de ani, sustine ca inteligenta artificiala reprezinta un pericol ce ar putea depasi inteligenta umana si ar putea duce la disparitia speciei noastre. „Ma tem ca AI va înlocui oamenii în totalitate'',…

- Horoscop De cate ori este 7 noiembrie am sentimente complexe. Treptat, mergand acolo, in Rusia, la locul faptelor, de mai multe ori, apoi in alte zeci de locuri si castigand experienta prin trecerea anilor, sentimentul s-a focalizat: imi este mila, foarte multa mila. Si poate, indignare si revolta!

- Premierul Mihai Tudose a spus, joi, la Mintia, ca Guvernul isi propune sa investeasca in minerit in cadrul unei strategii pentru sistemul energetic national, sustinand ca Termocentrala de la Mintia si Complexul Energetic Hunedoara sunt obiective strategice pentru sistemul energetic national, iar cei…

- Patriarhul Kiril al Rusiei participa la Bucuresti la ceremoniile dedicate Sfantului Dimitrie cel Nou si sarbatoririi a zece ani de patriarhat ai Preafericitului Daniel, patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane. Vizita vine in contextul Anului Comemorativ dedicat aparatorilor Ortodoxiei in timpul comunismului.

- Giulia Anghelescu si Vlad Huidu sunt impreuna de 12 ani si, desi recunosc ca relatia lor a trecut prin urcusuri si coborasuri, toate au fost doar incercari menite sa le consolideze si mai tare dragostea. Giulia si Vlad au impreuna doi copii: o fetita de 5 ani, pe nume Antonia Sabina, si un baietel de…

- Multi sunt placut impresionati in viata reala, dar de-a dreptul terifiati atunci cand fluturele le apare in vis. Iata care sunt semnificatiile visului cu fluturi, analizate de specialisti. Asadar, ce inseamna cand visezi fluturi?

- Denisa Nechifor a trecut prin clipe de coșmar in urma cu cateva saptamani, cand bunica ei s-a stins din viața. Vedeta nu și-a revenit nici acum și iși amintește toate clipele frumoase pe care le-a petrecut cu cei care au crescut-o.

- Cantaretul Gord Downie, liderul trupei rock „Tragically Hip”, a murit doborat de cancer la varsta de doar 53 de ani. Artistul canadian s-a luptat cu boala pana in ultimul moment, insa organismul lui n-a mai avut putere sa lupte, informeaza Libertatea. Gord Downie fusese diagnosticat cu cancer cerebral,…

- Guvernul a aprobat astazi cererea de demisie a directorului Agenției Naționale pentru Reglementare in Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), Grigore Varanița. Aceasta cerere vine dupa ce, saptamana trecuta, premierul Pavel Filip a solicitat conducerii Agenției sa nu mai stea comod…

- Masuri ca split TVA generalizat sau impozitul pe cifra de afaceri, desi au fost relativizate si retrase, produc pagube in economie, iar sentimentul de frica si lipsa de predictibilitate raman, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Dragos Anastasiu, presedintele AHK Romania - Camera de…

- Inca din momentul in care o femeie ramane insarcinata, se naște o legatura puternica intre ea și puiul ei, care, de-a lungul timpului devine indestructibila. Relația dintre mama și fiica este una aparte, incarcata de multe emoții, dar și necunoscut.

- DJ Wanda a declarat cAƒ suferAƒ de o boalAƒ gravAƒ, A®nsAƒ a refuzat sAƒ dea detalii despre ce e vorba. Vedeta a spus cAƒ va face o conferinAAƒ de presAƒ AYi va spune totul aEzA®mpreunAƒ cu Andreea MarinaE, care i-a fost alAƒturi A®n ultima perioadAƒ. DeocamdatAƒ nu se AYtiu detalii despre boala de…

- Paul Pugh, in varsta de 37 de ani, a fost diagnosticat de medici cu boala ”ras patologic”, dupa ce in timpul unuia dintre cele mai tragice momente din viața sa, atunci cand i s-a spus ca urmeaza sa fie operat pe creier, el nu facea altceva decat sa rada. In urma cu 10 ani, Pugh, a fost victima unui…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, luni, ca organizarea, la București, a sesiunii anuale a Adunarii Parlamentare a NATO reprezinta o declarație a Alianței despre ceea ce inseamna Romania pentru NATO. "Îi mulțumesc și pe aceasta cale pentru vizita în România,…

- In plina toamna cant temperaturile sunt in continua scadere, DSP Alba informeaza parinții despre o afecțiune care apare in perioadele calde ale anului, dupa cum transmit chiar ei. Boala mana-gura-picior apare, de regula, primavara și vara și are caraterul unor mici epidemii, dat fiind faptul ca agentul…

- Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, Fundatia Societatea de Concerte Bistrita, Asociatia Vasile Voiculescu - SIMPOZION INTERNATIONAL prilejuit de implinirea a 110 ani de la nasterea lui Friedrich Benesch (1907-1991) CE INSEAMNA GOETHEANISMUL PENTRU CULTURA EUROPEI? Bistrita 8-10 octombrie…

- Frica de a urca A®ntr-un avion e una dintre cele mai rAƒspA¢ndite din lume, chit cAƒ zborul e considerat unul dintre cele mai sigure mijloace de a cAƒlAƒtori. Recent medicii au descoperit cAƒ somnul A®n timpul unui astfel de voiaj poate duce la consecinAe cA¢t se poate de grave.

- Scleroza multipla este o boala autoimuna care nu se vindeca, dar exista tratament care imbunatateste starea pacientilor. Daniela a fost diagnosticata cu scleroza multipla la 20, cand era o studenta fericita, care urca pe munti cu rucsacul in spate. Au urmat 15 ani de izolare, dar dupa ce s-a impacat…

- Leul a fost tranzactionat joi la un curs mediu de 4.599 in fata euro, potrivit datelor afisate de Banca Centrala, desi presiunile in piata s-au inasprit. Este pentru a 24-a zi consecutiv de cand leul sta "amortit" la 4.59 in fata euro, in vreme ce dobanda ROBOR (care reprezinta dobanda la bancile isi…

- O poarta de lemn amplasata peste drumul national 74, in Alba, la intrare in comuna Metes a fost demolata de autoritati. Poarta nu avea autorizatie si era un pericol real pentru participantii la trafic.

- Florin Salam a renuntat la muzica din cauza unei boli misterioase, insa, pe langa asta, se pare ca, artistul ascunde si un alt motiv socant pentru care s-a decis sa nu mai cante o perioada. Este cunocut faptul ca la sfarsitul lunii iulie, manelistul a suferit un atac de cord, pe fondul oboselii profunde…