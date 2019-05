Stiri pe aceeasi tema

- Nu au frica de viteza și salturi periculoase: Iata cați copii practica motocross-ul / În Republica Moldova au fost pregatiți mulți sportivi care au urcat pe podiumurile celor mai prestigioase competiții internaționale. În prezent însa numarul sportivilor care participa cu regularitate…

- Elevul de 17 ani din Vaslui acuzat ca si-a injunghiat trei colegi mai mici a fost prezentat judecatorilor Tribunalului Vaslui cu propunerea de arestare preventiva. Adolescentul a dorit sa dea declaratii in sala de judecata, exprimandu-si regretul pentru cele intamplate.

- Vacile i-au urmarit peste tot prin India pe concurentii de la „Asia Express” sezon 2! De data aceasta, una dintre misiuni a fost aceea de a picta coarnele animalelor! Oase și CRBL au facut show de zile mari!

- "Am vazut niste declaratii ale acestui domn, astazi. Se alinta, dar nu prea il baga nimeni in seama. A zis ca de ce ne e frica noua de referendum. Carui PSD-ist ii este frica de referendum? Nu are de ce sa ne fie frica. Inventeaza tot felul de prostii, ca spunem noi ca vrem sa facem sectii diferite…

- Un botosanean a ajuns la Urgente dupa ce a luat bataie de la sotie. Barbatul sustine ca a fost atacat de consoarta cu o furculita si mai apoi stropit cu o substanta. Pana la venirea echipajului de ambulanta a stat baricadat intr-o camera din casa.

- Joi, 7 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, Lady Gaga vine, cu o infațișare speciala, la “Scena misterelor”, sa cante “Poker Face”, intr-un decor desprins din Lumea Marilor. Iar vedeta care s-a ascuns in spatele maștii a avut ceva de tras, transformata in acest personaj.

- Premierul Pavel Filip si-a exercitat dreptul la vot duminica, 24 februarie. Prim-ministrul a declarat ca are incredere in viitorul Republicii Moldova, subliniind ca lucrurile pe care le-a initiat Guvernul pe care l-a condus din 2015 trebuie sa continue.

- Guvernatorul Mugur Isarescu sustine ca ii este cel mai frica de un atac asupra leului romanesc care are loc in timpul noptii, explicand ca acesta a fost motivul pentru care euro a crescut la 4,76 lei.