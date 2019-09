Stiri pe aceeasi tema

- Uruguayanul Gustavo Matosas, selectionerul nationalei de fotbal a Costa Ricai, a demisionat miercuri la mai putin de un an de la angajarea sa, din cauza ca nu se simte util in postul sau, mai ales in pauzele competitionale, relateaza Reuters.

- Selectionerul nationalei U21, Mirel Radoi, nu este de acord cu transferul lui Cristian Manea in Romania. Fotbalistul urmeaza sa fie prezentat oficial ca noul fotbalist al FCSB, conform anuntului facut de Gigi Becali, luni dimineata, 2 septembrie, anunța MEDIAFAX.Dupa o perioada in care viitorul…

- "Federatia Romana de Fotbal apara si respecta drepturile si interesele fotbalistilor romani, astfel ca a luat la cunostinta cu mahnire de situatia sensibila in care se afla Adrian Rus, international roman U21 participant la Campionatul European 2019 si convocat recent la echipa nationala de seniori,…

- Dupa o perioada lunga de asteptare, termenul limita de inscriere in noul sezon incheindu-se tocmai pe 15 iulie, Federatia Romana de Fotbal a anuntat astazi, 8 august, componenta celor cinci serii din Liga a III-a, editia 2019-2020. Cele cinci serii sunt momentan complete, adica au cate 16 echipe pe…

- Ambros Martin este noul selectioner al nationalei Rusiei, a anuntat Federatia de la Moscova. El il inlocuieste in functie pe Evgeny Trefilov, care a devenit vicepresedintele forului rus.La inceputul lunii mai, Federatia Romana de Handbal a anuntat ca Ambros Martin nu mai este selectionerul…

- Performanța! Constantin Lupulescu (foto) și juniorul David Gavrilescu – jucatori ai clubului CSC Ghiroda au fost selecționați de Federația Romana de Șah pentru Campionatele de șah de la Batumi (Georgia), 23 octombrie – 3 noiembrie. Datorita performanțelor deosebite pe care le-au obținut, cei doi jucatori…

- Nationala de fotbal Under-21 a Romaniei va juca un meci pe teren propriu cu stadionul partial inchis, din cauza unor incidente provocate de spectatori in timpul partidei cu Croatia (4-1), ce a avut loc pe 18 iunie la Campionatul European gazduit de Italia si San Marino, a decis UEFA. Forul…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Spaniei, Luis Enrique, afectat de o grava problema in familie, a decis sa demisioneze si va fi inlocuit de Robert Moreno, pana acum secundul sau, ce va avea ca misiune calificarea la EURO 2020, a indicat miercuri