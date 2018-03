Stiri pe aceeasi tema

- Suma cheltuita in 2016 de Federatia Romana de Fotbal cu salariile angajatilor a fost de 22.220.710 lei – aproximativ 4.940.000 de euro – reprezentand peste 21% din cheltuielile totale si mai bine de 28% din incasari.

- Suma cheltuita in 2016 de Federatia Romana de Fotbal cu salariile angajatilor a fost de 22.220.710 lei – aproximativ 4.940.000 de euro –, reprezentand peste 21% din cheltuielile totale si mai bine de 28% din incasari. Anul respectiv a fost incheiat de federatie cu deficit de 23,8 milioane lei (circa…

- Federatia Romana de Fotbal le-a dat castig de cauza lui Alin Vlad Bujor si Sergiu Homei, in litigiile acestora cu Pandurii Lignitul Targu Jiu. Comisia FRF a constatat incetarea raporturilor contractuale ale celor doi cu...

- Patru vasluieni, printre “tricolorii” perioadei postdecembrista CONVOCATI… Federatia Romana de Fotbal a publicat, zilele trecute, un raport care are ca subiect locul de origine al jucatorilor care au imbracat tricoul nationalei din 1990 pana in prezent. Judetul Vaslui este prezent in acest material,…

- Cea mai mare rețea de agenții de turism din țara, TUI TravelCenter, este, incepand de astazi, noul sponsor al Echipei Naționale de futsal și al Ligii 1 de futsal a Romaniei. Parteneriatul dintre TUI TravelCenter, parte a Grupului Eurolines Romania, si Federația Romana de Fotbal este valabil pana la…

- Ion Voinescu va fi depus la capela cimitirului Sfanta Vineri. ”Așteptam un raspuns și de la Federație”. Trupul neinsuflețit al legendarului portar Ion Voinescu, decedat, vineri, la varsta de 88 de ani, va fi depus la capeta cimitirului Sfanta Vineri din București. Familia a luat aceasta decizie, dupa…

- COSR a refuzat sa primeasca trupul neinsuflețit. Unde va fi depus și unde va fi inmomantat Ion Voinescu. Familia face eforturi ca trupul sa fie adus la Arena Naționala, pentru ca toți cei care l-au iubit pe ”Țop” sa-și poata lua adio de la el. Cel mai probail, imormantarea va avea loc marți, 13 martie,…

- Federația Romana de Fotbal se afla intr-o postura ingrata. Site-ul oficial pe care erau prezentate toate AJF-urile din țara a fost suspendat. Site-ul FRF-AJF.ro a fost suspendat pentru neplata gazduirii domeniului, anunța sursele GSP. "Accesul la acest cont este suspendat" se arata in momentul cand…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, in urma cu scurt timp, faptul ca derbiul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei dintre Universitatea Craiova și Dinamo București a fost reprogramat pentru marți, 6 martie, de la ora 17.00, pe stadionul ...

- Vicecampioana FCSB a fost eliminata astazi din Cupa Romaniei, la Sibiu, de divizionara secunda FC Hermannstadt, la scor de forfait, 3-0, care a punctat prin Bogdan Rusu (min. 12 și 63) și Blanaru (30). Bucureștenii au terminat meciul cu un jucator mai puțin, Ovidiu Popescu fiind eliminat in min. 74,…

- CUPA ROMANIEI. HERMANNSTADT-FCSB ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Meciul dintre AFC Hermannstadt si FCSB, programat miercuri, de la ora 18,30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, a fost amanat pentru joi, la ora 14,00, a confirmat…

- Federația Romana de Fotbal a caștigat și la Curtea de Apel procesul din cauza regulii jucatorului sub 21 de ani. In octombrie 2017, Andrei Cristea, Ovidiu Mihalache, Cosmin Frasinescu, Gabriel Bosoi, Ionuț Voicu, Vasile Gheorghe, Madalin Ciuca au dat in judecata FRF-ul din cauza introducerii regulii…

- Doua sute cincizeci si sapte de membri afiliati au drept de vot la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, programate la 18 aprilie, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele in functie, Razvan Burleanu. "Acum 2 luni erau 260 de membri afiliati la Federatia Romana…

- Ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul Dolj, Federatia Romana de Fotbal a decis reprogramarea partidei CS U Craiova - Dinamo din ”sferturile” Cupei Romaniei.

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (joi, 20.30). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . CSU Craiova – Dinamo ACTUALIZARE 28 februarie. Clubul Universitatea Craiova a sistat vanzarea biletelor pentru meciul cu Dinamo din sferturile Cupei Romaniei, pana in momentul…

- Federația Romana de Fotbal a decis amanarea partidei din sferturile Cupei Romaniei, U Craiova - Dinamo. Decizia amanarii partidei dintre U Craiova și Dinamo vine ca urmare a prelungirii codului portocaliu de ger pana pe 2 martie, ora 20:00. Informarea venita din partea celor de la INMH vizeaza și județul…

- Daca solicitarea oficialilor Forestei de a amana prima etapa din 2018 nu a fost incununata de succes, acum Federația Romana de Fotbal este pe cale sa cedeze cererilor inaintate de majoritatea formațiilor din Liga a II-a, care doresc amanarea rundei de sambata, din același motiv, timpul nefavorabil.…

- Presedintele FCSB, Valeriu Argaseala, a declarat, ieri, la finalul Adunarii Generale a LPF, ca Federatia Romana de Fotbal a refuzat cererea de a amana meciul cu FC Hermannstadt, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei si ca arbitrul va decide daca meciul se va juca sau nu. "Nu stiu daca o sa se…

- Federația Romana de Fotbal a luat o decizie de ultim moment in contextul temperaturilor extreme și a ninsorilor cu care se confrunta Romania in aceste zile. Astfel, duelul de miercuri din sferturile Cupei Romaniei dintre FC Botoșani și Poli Iași a fost amanat, anunța TV Digi Sport. ...

- Ultimele trialuri ale actualului sezon al proiectului „Performanta are viitor” vor avea loc in Isalnita (Dolj, 18 martie), Cugir (Alba, 1 aprilie) si Chisineu-Cris (Arad, 15 aprilie). „Performanta are viitor”, proiectul de scouting dezvoltat de Federatia Romana de Fotbal si Gillette, o marca din portofoliul…

- Clubul ASA Targu Mures a revenit la starea de faliment si se retrage din campionatul Ligii a II-a, informeaza liga2.ro. Administratorul vicecampioanei din sezonul 2014-2015 a instiintat deja Federatia Romana de Fotbal de solutia Curtii de Apel Targu Mures si ...

- Partide interesante pentru cei de la Digi sunt ASU Poli Timisoara – Chindia Targoviste, CS Afumati – CS Balotesti si Dunarea Calarasi – AFC Hermannstadt. Interesant e faptul ca cei de la UTA se gandesc sa trimita o adresa la Federatia Romana de Fotbal in care sa ceara…

- Deși trebuia sa caștige la masa verde, FRF nu a fost de acord, hotarand ca partida LPS Piatra Neamț – Sporting Juniorul Vaslui sa se dispute pe 7 martie. Federația Romana de Fotbal (FRF) a decis ca meciul dintre LPS Piatra Neamț și Sporting Juniorul Vaslui sa se dispute pe teren și nu la comisii. Deși…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit in cursul acestei saptamani datele de disputare a optimilor de finala ale Cupei Romaniei la futsal. Bukovina Vicovu de Jos, care s-a calificat in aceasta faza a competiției dupa ce a trecut clar, cu 10-1, de Ceahlaul Piatra Neamț, in șaisprezecimi, va da piept ...

- Federatia Romana de Fotbal a dat castig de cauza echipelor finantate de gorjeanul Nicu Sarcina, in litigiul cu AFC Ripensia Timisoara. Banatenii reclamasera faptul ca un jucator de-al lor a trecut pe la aceste echipe, fara ca ei sa...

- Cursurile de management sportiv, organizate in colaborare de Federatia Romana de Fotbal si Academia de Studii Economice din Bucuresti, au intrat in faza finala a inscrierilor. Ultimii doritori isi pot depune dosarele la centrul de inscriere de la ASE, www.postuniversitare.ase.ro, pana la data de 20…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat luni programul partidelor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Gaz Metan vs Asta Giurgiu va deschide "balul", pe 27 februarie. Derbiul CS U Craiova vs Dinamo se va disputa pe 1 martie, de la ora 20:30.

- Partida CSU Craiova - Dinamo, capul de afis din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, pe noul stadion din Banie, conform programului anuntat de Federatia Romana de Fotbal....

- Clubul de fotbal gorjean care se zbate sa supravietuiasca in liga a II-a a pierdut un proces important cu Federatia Romana de Fotbal. Asta dupa ce in toamna instantele din Capitala nu au dat un verdict favorabil in procesul pr...

- Federatia Romana de Fotbal a solicitat ca amenajarea terenului sintetic de la stadionul din Targu Jiu sa se faca pe banii FRF, sustine primarul Marcel Romanescu. „Am acceptat aceasta varianta, tinand cont de faptul ca banii pe...

- Selectionerul echipei nationale Under-17 a Romaniei, Sorin Colceag, a fost inlocuit in functie de Aurel Ticleanu, anunta Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. "Decizia vine ca urmare a unei analize facute in cadrul Comisiei Tehnice a FRF, dupa turneul amical din Turcia, acolo…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca Sorin Colceag nu va mai ocupa functia de selectioner al reprezentativei U17 a Romaniei, formata din jucatori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001.Decizia vine ca urmare a unei analize facute in cadrul Comisiei Tehnice a FRF, dupa turneul amical din Turcia,…

- Meciul amical Romania – Suedia se joaca la Craiova, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, pe data de 27 martie. Federația Romana de Fotbal, condusa de Razvan Burleanu, a anunțat evenimentul printr-un comunicat pe site-ul oficial, care amintește de vremuri demult apuse: ”Primaria Municipiului și-a dat acordul…

- Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie. Nationala Romaniei va disputa urmatoarele jocuri oficiale in septembrie 2018, odata cu debutul noii competitii Liga Natiunilor UEFA. Tragerea la sorti a grupelor va avea…

- Partida amicala pe care reprezentativa Romaniei o va disputa la 27 martie impotriva nationalei Suediei va avea loc pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, anunta FRF. Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie.Nationala…

- Florin Prunea, unul dintre posibilii candidați la șefia FRF, a lasat sa se ințeleaga ca daca echipa formata din membrii Generației de Aur va caștiga, Cosmin Contra va fi inlocuit, pe lista de posibili selecționeri fiind Victor Pițurca, Dan Petrescu, Costel Galca și Gica Hagi. Comitetul Executiv…

- Romania va juca un amical cu Suedia in luna martie. „Meciul va avea loc in afara Bucurestiului” Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Meciul va avea…

- Gica Popescu a efectuat o vizita neoficiala in Zalau, fiind interesat sa cumpere un teren pe care isi doreste sa construiasca o societate comerciala. Nu se cunosc inca prea multe detalii, insa internationalul a avut si o discutie cu primarul Ionel Ciunt caruia i-a spus despre planurile sale in urbea…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit astazi in Comitetul Executiv ca alegerile pentru președinția FRF sa aiba loc pe 18 aprilie 2018. In acest moment președinte e Razvan Burleanu, care a caștigat alegerile in martie 2014, dupa ce, cu o zi inainte de votare, Gica Popescu, principalul favorit, a fost…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit ieri, in urma unei trageri la sorti, programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. In faza amintita a competitiei, CSM Politehnica Iasi va juca la Botosani, cu FC, astfel ca o semifinalista a Cupei in acest an va fi data de Moldova. Botosanenii s-au calificat…

- Federatia Romana de Fotbal a decis ca, in acest an, sa efectueze din timp tragerea la sorti a meciurilor de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a, operatiune care va avea loc inca de luna viitoare. O alta noutate, poate cea mai importanta, o reprezinta impartirea in sapte regiuni a celor 42 de judete,…

- FRF a decis ca barajul de accedere in liga a treia sa se dispute pe regiuni, in urma tragerii la sorți, Vasluiul facand parte din cea de Nord-Est. Federația Romana de Fotbal (FRF) a aprobat regulamentul cu privire la promovarea in liga a treia, care se va face in urma unui baraj disputat in dubla manșa,…

- Incepand din luna ianuarie a.c., Federatia Romana de Fotbal ndash; prin Directia Competitii ndash; organizeaza operatiunile privind acordarea vizelor anuale pentru jucatorii seniori si juniori participanti in competitiile organizate, se arata pe site ul oficial al FRF. Echipele din judetul Constanta…

- Ministerul Tineretului și Sportului a trimis la finalul lunii noiembrie o inștiințare catre Federația Romana de Fotbal prin care a decis suspendarea temporara a finanțarii. Decizia ministerului condus de Alexandru Dunca vine dupa ce la alegerile din 2 și 17 noiembrie, caștigate de George Cosac, au votat…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București au dat inainte de Craciun un verdict deloc favorabil clubului Pandurii in procesul cu Federația Romana de Fotbal. „Respinge actiunea in anulare ca tardiva. Cu recurs in 30...

- Cum petrec Craciunul vedetele din sportul romanesc. Au facut bradul și a intrat in vraja in Sarbatorilor de iarna. Sandra și Tiago, baiețelul lui Adrian Mutu, director sportiv la Federația Romana de Fotbal, au impodobit deja bradul de Craciun in compania unor prieteni. Fosta gimnasta Sandra Izbașa a…

- Ion Craciunescu anunța ca va da in judecata Federația Romana de Fotbal și pe președintele FRF, Razvan Burleanu, dupa ce i-a fost ignorata o cerere de a deveni observator federal. Fostul arbitru susține ca a trimis o cerere in acest sens in luna august, dar nu a primit niciun raspuns din partea FRF,…

- Federatia Romana de Fotbal i-a adresat un mesaj de felicitare selectionerului nationalei, Cosmin Contra, cu ocazia zilei de nastere. ''Federatia Romana de Fotbal ii ureaza 'La Multi Ani!', multa sanatate si succes in cariera selectionerului echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, la 42…