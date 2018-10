Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 20 de stranieri pentru ultimele doua partide din Liga Natiunilor, cea cu Lituania (17 noiembrie) de pe teren propriu si cea din deplasare cu Muntenegru (20 noiembrie), informeaza site-ul oficial al FRF. Singura…

- Cosmin Contra a anunțat prin intermediul site-ului FRF lista preliminara a stranierilor convocați pentru partidele cu Lituania (acasa) și Muntenegru (deplasare). Printre surprinze se numara convocarile lui Alexandru Pașcanu, George Pușcaș și Andrei Ivan, toți de la naționala U21, dar și revenirea lui…

- Muntenegru a trecut peste Romania in grupa de Liga Natiunilor, dupa ce a invins Lituania, in deplasare, scor 4-1. In acest moment, Romania acumuleaza 6 puncte, in timp ce Muntenegru are cu unul mai mult, informeaza Mediafax.Egalul cu Serbia nu ne-a tinut prea mult pe pozitia secunda in Grupa…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, joi, pe site-ul oficial, numele jucatorilor convocați de Cosmin Contra pentru partidele cu Lituania (11 octombrie, la Vilinius, de la ora 21:45) și Serbia (4 octombrie, pe Arena Naționala, de la ora 16:00) din Liga Națiunilor.

- Cosmin Contra (42 de ani) a anunțat lista preliminara a stranierilor pentru partidele cu Lituania și Serbia din Liga Națiunilor. Cea mai mare surpriza este reprezentata de convocarea lui Gabriel Tamaș, fundașul de 34 de ani al celor de la Hapoel Haifa. ...

- FRF a publicat lista definitiva cu stranierii care vor lua parte la a doua actiune din Liga Natiunilor impotriva Lituaniei, din deplasare, si Serbiei, de pe teren propriu. Pe lista se regaseste un nume surpriza, Gabriel Tamas.

- Selectionerul Cosmin Contra a decis, joi, sa il treaca pe Gabriel Tamas pe lista convocarilor preliminare pentru partidele pe care echipa nationala le va disputa in octombrie, in Liga Natiunilor, informeaza FRF, scrie news.ro.Gabriel Tamas, 34 de ani, il inlocuieste pe Valerica Gaman. Fundasul…

- Reprezentativa Romaniei va disputa in luna octombrie alte doua jocuri in Liga Națiunilor UEFA, noua competiție oficiala care a debutat in septembrie. Pe 11 octombrie, de la ora 21.45, tricolorii vor juca la Vilnius impotriva Lituaniei, pentru ca trei zile ...