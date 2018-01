Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari de tip cod galben valabile pentru 14 județe din țara. Meteorologii se așteapta la scaderea vizibilitații sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. UPDATE 10.00: Meteorologii au emis o noua avertizare nowcasting cod galben…

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru sapte judete din sudul si estul tarii, valabile in orele urmatoare. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 11:00, in judetele Vrancea (zona joasa), Vaslui si Galati se va semnala ceata…

- Cod galben de ceata la Cluj. Atentionarea, valabila pentru mai multe judete Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pâna…

- Cod galben de ceata si polei in București și 18 judete, vineri dimineata. Avertizarea meteo este valabila pentru orele urmatoare. Pana la ora 9:00, ceata va persista in Municipiul Bucuresti si in localitati din judetul Cluj. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in localitati din judetele Buzau,…

- ANM semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m, izolat fiind si conditii de polei, in judetele Buzau, Ilfov. Ialomita, Prahova, Dambovita Giurgiu, Calarasi, Vrancea, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui Botosani, Galati, Constanta, Tulcea. Pentru acestea,…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- Guvenul a aprobat joi, in ultima ședința a anului 2017, o serie de documente care dau unda verde construirii drumului expres Buzau-Braila, parte a unui proiect mai complex Buzau/Focșani – Braila – Tulcea – Constanța. Lungimea totala a drumului va fi de 361,7 kilometri, iar investiția se va ridica 1,824…

- Nici Regiunea Vest nu exceleaza fiind clasata pe locul 240 din 262 de regiuni clasificate. La nivel mondial cea mai competitiva regiune este considerata New York, urmata de Los Angeles, Singapore, Londra și San Francisco. Dupa cum se vede, Londra e cea mai buna regiune europeana, iar Romania…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud - Est anunta ca alocarea financiara pentru Regiunea de Dezvoltare Sud – Est in perioada 2014 – 2020 este de 890 milioane euro, reprezentand 14,86% din totalul bugetului Programului Operational Regional (POR) 2014–2020.Obiectivul general al Programului Operational…

- De la 1 ianuarie, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza 100%, iar ANRE doar avizeaza tarifele finale pentru consumatorii care nu au trecut pe piata concurentiala, si au ramas cu actualele contracte la aceiasi patru mari furnizori, in regim de ultima instanta, Enel, CEZ,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in judetele Teleorman, Bacau, Vaslui, Alba, Brasov, Sibiu, Covasna, Mures, Cluj, Hunedoara, Vrancea, Galati, Constanta si Tulcea se va semnala ceata, fenomen ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De…

- Meteorologii au prelungit pana la ora 14:00 codul galben de ceata si polei Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Meteorologii au prelungit pâna la ora 14:00 codul galben de ceata si polei, pentru 14 judete din Moldova, Transilvania si Dobrogea. În urmatoarele ore, în judetele…

- Cincisprezece judete se afla, marti, pana la ora 14.00, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, sunt conditii pentru formarea poleiului. Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea.…

- In Romania, unul din zece copii se naste prematur si are nevoie de asistenta medicala adecvata inca din primul minut de viata, pentru a supravietui si pentru a recupera decalajul, astfel incat sa faca fata mediului extern, arata Organizatia Salvati Copiii..Sursa citata precizeaza ca, potrivit raportului…

- Obiectivul general al Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020 il constituie creșterea competitivitații economice și imbunatatirea condițiilor de viața ale comunitaților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, care sa asigure o dezvoltare…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 17.997 locuri de munca, în data de 20 Decembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Polițiștii din Constanța, cu suportul Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat 17 percheziții la persoane banuite de furt calificat prin metoda „Imprietenire”. 15 persoane au fost reținute. La data de 13 decembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, cu suportul Direcției Operațiuni…

- Metoda de inselaciune „Imprietenire” a facut ravagii in Cluj si in tara. Cum functiona Cincisprezece persoane au fost retinute si incarcerate in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Constanta in urma unor perchezitii efectuate in mai multe judete, suspectii fiind acuzati de constituirea unui grup…

- Politistii din Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Imprietenire". 15 persoane au fost retinute. La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei…

- Lansare inedita la Universitatea Dunarea de jos din Galati, care a fost gazda unui grup de cercetatori din domeniul IT care au prezentat in premiera in Romania aplicatia Smart Road Sense. Introdusa pe orice telefon smart, aplicatia anunta in timp real calitatea drumurilor si totodata masoara si informeaza…

- O expoziție regionala de porumbei, in care au putut fi admirate exemplare ce au caștigat premii la concursuri naționale și internaționale pe diferite categorii, a fost organizata sambata, la Braila, de Federația Naționala a Crescatorilor de Porumbei din Romania. "Avem columbofili veniți…

- Peste 60 de copii cu varste de pana la 14 ani participa, sambata și duminica, la Tulcea, la competiția de șah Cupa sarbatorilor de iarna, acesta fiind al doilea concurs omologat de federația internaționala de profil organizat in ultimele doua luni de Clubul sportiv Logic Delta. Cei 61 de…

- Aflat in plin turneu național, de pe 4 pe 25 decembrie, prin toata țara, cu spectacole sold-out, Paul Surugiu-Fuego nu ezita sa ne surprinda. Dupa ce a lansat in ajun de Sfantul Nicolae, impreuna cu Libertatea, materialul discografic de colinde „COLINDATOR IN ȚARA DINTRE MUNȚI”, dupa ce a anunțat cel…

- 50 de permise de conducere au fost retinute si 437 de sanctiuni au fost aplicate, in urma unei actiuni desfasurate de politisti pentru cresterea sigurantei rutiere. Ieri, de la ora 12 si pana la ora 20, politistii galateni, sub coordonarea Directiei Rutiere au actionat pe principalele artere de circulatie…

- Toți cei 15 sportivi legitimați la „Kentai Dojo” s-au intors cu medalii de la Campionatul Național de Budokai, desfașurat la Galați. Cinci dintre ei au cucerit titlul național. Clubul Sportiv „Kentai Dojo” Barlad a participat, pe 19 noiembrie, la Campionatul Național de Budokai, gazduit de Sala Polivalenta…

- La inceputul lunii noiembrie a anului 1878, un sentiment de nerabdare ii incerca pe romanii dobrogeni care isi doreau realipirea Dobrogei la Romania cat mai curand. Un episod care descrie cel mai bine aceasta stare s a petrecut la Tulcea, pe 8 noiembrie 1878. Printre tulceni se raspandise vestea ca…

- Trofeul Sperantelor, competitie organizata de Federatia Romana de Fotbal cu sprijinul AJF-urilor si rezervata copiilor nascuti in 2004, a programat duminica meciurile ultimei etape din prima faza. Selectionata Galatiului a intalnit in deplasare Constanta. Tinerii fotbalisti galateni pregatiti de antrenorii…

- Peste 16.000 de copii din sud-estul tarii cresc fara parinti dupa ce acestia au plecat peste hotare in cautarea unui loc de munca, este concluzia unui raport prezentat la Constanta, de Organizatia Salvati Copiii, in cadrul dezbaterii "Protectia copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate…

- Copiii ramasi singuri acasa, in urma migratiei economice a parintilor, reprezinta un fenomen social dramatic al Romaniei. Doar in Regiunea de dezvoltare Sud-Est, potrivit datelor Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, numarul copiilor care au unul sau ambii parinti plecati…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, participa astazi, 9 noiembrie 2017, ora 13:00, la sediul Guvernului Romaniei, la semnarea contractului de furnizare a acceleratorului liniar de particule catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati. Unitatea medicala galateana a fost…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceața și intensificari ale vantului, valabile in noua județe din Moldova, Transilvania, Banat și Dobrogea, pe durata urmatoarelor ore.Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 26.004 locuri de munca, în data de 6 Noiembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmatp de județele Prahova, Sibiu,…

- Pana la ora 11:00, este Cod Galben de ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in județele Cluj, Salaj, Bistrița-Nasaud. Aceeași avertizare de Cod Galben este valabila in județele Olt, Dolj, Mehedinți, Brașov, Covasna, Constanța, Tulcea,…

- Afacerile pe roți nu par sa mearga foarte bine in județul nostru. Un studiu realizat de Credinfo – companie de creditare cu birouri in 27 de țari, releva faptul ca Aradul este un pol important atunci cand vorbim de sectorul transportului rutier de marfuri, dar acest fapt nu se resimte neaparat și…

- Fiu de preot, parintele Ioan Grigorescu s a nascut pe 9 martie 1871 in comuna Urleasca, judetul Braila. Dupa ce a absolvit cursul inferior al Seminarului Teologic Ortodox din Galati, ca bursier al statului prin concurs, a intrat tot ca bursier la Seminarul Central din Bucuresti, pe care l a absolvit…

- Potrivit meteorologilor, in Capitala si indeosebi in zona preoraseneasca ceata va persista pana la ora 12:00. Tot pana la ora 12:00, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m si in localitati din judetele Constanta, Tulcea, Buzau, Braila, Ilfov, Ialomita,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in aceasta dimineata circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa, pe autostrazile A1 Bucuresti ndash; Pitesti, A2 Bucuresti ndash; Constanta si A3 Bucuresti ndash; Ploiesti si pe foarte multe drumuri…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de COD GALBEN de ceata pentru judetul Buzau si judetele:Suceava, Galati, Bacau, Vrancea, Cluj, Harghita, Brasov, Braila si Tulcea. Ceata s-a instalat, in special, in zona de campie, in dimineata zilei de 21 octombrie a.c. Potrivit meteorologilor,…

- Seful demis al ISJ Arad, Claudius Mladin, a atacat in contencios administrativ si fiscal, la Curtea de Apel Timisoara, revocarea sa din functie, decisa de Ministerul Educatiei Nationale, procesul fiind inregistrat in 9 octombrie, iar dupa numai opt zile, judecatorii i-au dat dreptate. Marti,…

- Reteaua mobila Telekom Romania a obtinut cel mai mare scor pentru serviciile de date în urma auditului independent realizat de P3 communications. În urma testelor de performanta asupra tuturor retelelor mobile din România derulate de P3 communications în luna august a acestui…

- Marți, 17 octombrie, Curtea de Apel Timișoara a hotarat: „Admite cererea formulata de reclamantul Mladin Claudius-Lucian impotriva paratului Ministerul Educației Naționale, pentru suspendare executare ordin si repunere in functie. Suspenda executarea Ordinului nr. 4694/18.08.2017 emis de catre parat…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a anuntat, marti, ca aproape 29.000 de locuri de munca sunt disponibile in toata tara. 0 0 0 0 0 0 Din cele 28.922 locuri de munca vacante la nivel national, cele mai multe sunt in Bucuresti (5.422), Prahova (2.999) si Sibiu (1.666).…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.922 locuri de munca, în data de 17 octombrie 2017.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- „Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Galați a primit bugetul de cheltuieli pe anul 2017 rectificat, iar la capitolul 50.01.20.01.30 are alocata valoarea de 0 lei pentru trimestrul IV”, spune Eugen Ciorici, director general DGFP Galați. La acest capitol bugetar intra alte cheltuieli și servicii…

- Evenimentul velo „Drumul podgoriilor vrancene pe bicicleta“ va avea loc, azi, sambata, incepand cu ora 9.00, plecarea urmand sa aiba loc din Piața Unirii din Focșani. Evenimentul trebuia sa se desfașoare in cadrul Festivalului International al Viei si Vinului „Bachus-2017”, dar a fost reprogramat din…

- “Universitatea Varstei a Treia”, cum a fost denumit proiectul unic in tara ce se deruleaza incepand cu anul trecut la Universitatea Dunarea de Jos din Galati, si-a deschis din nou portile. Seniorii care aveau minim 55 de ani s-au putut inscrie la Universitatea Varstei a Treia. Asa ca multi pensionari,…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea au stabilit calendarul sportiv 2017-2018 in cadrul „Olimpiadei naționale a sportului școlar - Gimnaziada“. Astfel, prichindeii din invațamantul preprimar pot participa, pe parcursul intregului an școlar, la concursuri de triciclete, dar și…