Stiri pe aceeasi tema

- FRF a anuntat, joi, echipele care vor completa esalonul al treilea al fotbalului romanesc si, printre acestea, nu se regaseste si CSA Steaua, potrivit news.ro.Citește și: Ultima ora! Rareș Bogdan il desființeaza pe Eugen Teodorovici: Ce nerușinare! "Aproba referatul Managerului Directiei…

- Juniori CAMPIONAT… Federatia Romana de Fotbal lanseaza Campionatul National de Juniori U16 (jucatori nascuti in anul 2004 si mai tineri). La prima editie a acestui campionat participa castigatoarele celor 16 serii din Liga Elitelor U15, editia 2018-2019, si echipele din Liga 1. Printre echipele participante…

- Termenul limita pentru inscrierea in noul sezon al Ligii a 3-a, ediția 2019-2020, era stabilit pentru luni, insa Federația Romana de Fotbal a decis sa-l prelungeasca pana astazi, dorind sa le dea inca un ragaz cluburilor care au drept sa participe in acest campionat, altfel riscand sa aiba o competiție…

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca arbitrajul video nu va putea fi implementat incepand cu play-off-ul editiei 2019-2020 a Ligii I daca Federatia Romana de Fotbal nu ii va specializa pe arbitri in tehnologia VAR. …

- • Cele doua cluburi buzoiene ocupa locurile 15, respectiv 25 Federația Romana de Fotbal a anunțat incheierea procesului de clasificare a academiilor de fotbal pentru copii și juniori pentru sezonul 2019-2020. 107 cluburi din 108 participante in competițiile de juniori FRF au depus cereri de clasificare.…

- Meciul care da startul noului sezon competitional, Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj, campioana Ligii 1, si FC Viitorul, castigatoarea Cupei Romaniei, va fi arbitrat de Sebastian Coltescu, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Arbitrul craiovean ii va avea alaturi ca asistenti pe Ovidiu Artene Vaslui…

- Incepand cu sezonul 2020/2021, toate echipele care vor activa in campionatul Ligii 1 trebuie sa indeplineasca cerinta de a inregistra minimum 20 de jucatoare care sa evolueze in Campionatul National U15 feminin. Aceasta este o conditie obligatorie pentru primirea licentei de a evolua in Liga I. Echipele…

- Astfel, potrivit frf.ro, incepand cu sezonul 2020/2021, toate echipele care vor activa in campionatul Ligii I trebuie sa indeplineasca cerinta de a inregistra minimum 20 de jucatoare care sa evolueze in Campionatul National U15 feminin. Aceasta este o conditie obligatorie pentru primirea licentei de…