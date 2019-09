Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Romaniei a fost surclasata de formatia Elvetiei cu scorul de 8-0 (6-0), duminica, in Complexul Sportiv Orhei (Republica Moldova), in Grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal feminin Under-17 din 2020.

- Selectionerul echipei Under-21 a Romaniei, Mirel Radoi, a a apelat la sase jucatori care evolueaza in strainatate pentru meciurile cu Ucraina si Irlanda de Nord, din preliminariile Campionatului European de tineret din 2021, potrivit site-ului FRF. Mijlocasul Marius Marin (Pisa), care evolueaza in Serie…

- Selectionata de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Maltei cu doar 1-0 (0-0), duminica seara, pe Stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Tricolorii au facut un meci modest si au castigat cu destule emotii, unicul gol fiind marcat de George Puscas (47). Romania,…

- Retrogradarea Romaniei in esalonul trei valoric al Campionatelor Europene de atletism nu reprezinta o contraperformanta in opinia presedintelui Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea, care a precizat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca este posibil ca echipa nationala sa ramana in Liga I.…

- Gruparea de fotbal FCSB, care a deschis un proces impotriva FRF la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne privind obligativitatea infiintarii echipelor feminine de catre participantele la campionatul Ligii I, a solicitat TAS, intr-o alta speta, si anularea hotararii Comitetului Executiv al Federatiei…

- Miercuri, in sedinta Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, s-a decis ca incepand din sezonul 2021-2022 licentierea pentru Liga I sa depinda si de punctajul academiei fiecarui club din primul esalon.

- Fotbalistul George Puscas, inclus de UEFA in echipa ideala a Campionatului European de tineret, a declarat, marti, ca si alti colegi de-ai sai de la reprezentativa U21 a Romaniei meritau sa faca parte din cel mai bun unsprezece al turneului final. "Este meritul echipei, am aratat ca am…