Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a comunicat UEFA ca meciul dintre nationalele Romaniei si Norvegiei, din preliminariile EURO 2020, va avea loc pe Arena Nationala din Bucuresti, pe 15 octombrie, de la ora 21:45. Acesta va fi meciul cu numarul 8 al tricolorilor in actuala campanie de calificare…

- Norvegia - Romania 2-2, partida contand pentru preliminariile EURO 2020, a avut parte de un moment trecut cu vederea de televiziuni. Victor Vrinceanu, jurnalist la Gazeta Sporturilor, și fotoreporterul Cristi Preda transmit cele mai noi informații de la Oslo, locul unde Romania va evolua vineri contra…

- Fundasul dreapta al echipei nationale Romario Benzar a primit acceptul conducerii tehnice a primei reprezentative de a reveni acasa dupa ce, în urma cu doua zile, a fost anuntat de un deces în familie, informeaza FRF, potrivit News.ro.Jucatorul a dorit sa faca parte din lotul nationalei…

- Romania si Norvegiei au terminat la egalitate, 2-2 (0-0), la Oslo, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020, dupa un gol marcat in extremis de tricolori. Dupa 3 meciuri, Romania are 4 puncte și este pe locul 3.

- Nationalele de fotbal ale Romaniei si Norvegiei au terminat la egalitate, 2-2 (0-0), vineri seara, pe Stadionul Ullevaal din Oslo, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020, dupa un gol marcat in extremis de tricolori. Romania a smuls un punct cu multa sansa, gratie golurilor marcate de Claudiu Keseru…

- Romania va juca azi, de la ora 21:45, contra Norvegiei, la Oslo. Meciul din Grupa F a preliminariilor EURO 2020 va fi liveTEXT pe gsp.ro și in direct pe ProTV. La acest meci, Romania nu va avea parte de susținerea unui public numeros. Potrivit reporteruli GSP.RO, aproximativ 800 de fani ai „tricolorilor"…

- Federația Româna de Fotbal a anunțat, marți, stadioanele pe care va disputa prima reprezentativa urmatoarele doua meciuri considerate <acasa> din preliminariile pentru Euro 2020. Astfel, duelul cu Spania va avea loc pe Arena Naționala, iar cel cu Malta la Ploiești, pe Ilie Oana.Clasamentul…

- Nationala Romaniei se mentine pe locul 25 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal, dat publicitatii miercuri, potrivit site-ului FIFA. Romania ocupa acelasi loc ca si in februarie, cand a fost publicata prima ierarhie a anului, dupa ce in martie a inregistrat o infrangere, 1-2 cu Suedia in…