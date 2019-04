Fresh! Anca Serea, insarcinata in 6 luni cu al 6-lea copil!

Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea, insarcinata in 6 luni cu al 6-lea copil! Anca Serea este insarcinata din nou. Sotia lui Adrian Sina va deveni mama, pentru a sasea oara, anul acesta. Mai exact, candva prin vara! Anca Serea a ales sa ascunda, pana in luna a sasea, aceasta sarcina, despre care a vorbit, in premiera, in numarul…

- Bucurie mare in familia Ancai Serea și a lui Adrian Sina: familia lor se marește! Fosta prezentatoare tv este din nou gravida și este cea de-a șasea sarcina a frumoasei vedete. Surpriza mare in showbiz. Cand nimeni nu se mai aștepta, chiar nici ei, Anca Serea a anunțat ca este din nou insarcinata. Soția…

- In urma cu o saptamana, Spynews.ro a publicat primele imagini cu Anca Serea gravida pentru a sasea oara! Desi sarcina a fost confirmata de vedeta abia acum, burtica a dat-o de gol. Cel mai tare site de stiri mondene, Spynews.ro, a surprins-o mai devreme decat si-ar fi dorit vedeta sa se afle!

- Laura Andreșan și Grasu XXL vor deveni in curand parinți. Cei doi formeaza un cuplu discret, de mai bine de zece ani. Viitoarea mamica a postat pe contul de socializare o fotografie in care apare intr-o rochie alba, iar mainile le ține pe sarcina. Nu știm inca daca in fotografie se afla Laura sau nu,…

- Alina Pușcaș a facut o marturisire neașteptata la TV. Prezentatoarea a explicat ca se expune unor riscuri daca va mai avea copii. Alina Pușcaș este insarcinata cu cel de-al treilea copil. La emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, vedeta a explicat ca se expune unor riscuri daca va mai dori sa…

- Alina Pușcaș a vorbit despre perioada in care a ramas insarcinata cu cel de-al treilea copil. Indragita prezentatoare de televiziune a explicat ca nu a fost o sarcina nici pe departe planificata, mai ales ca in acea perioada lua anticoncepționale. Alina Pușcaș, in varsta de 33 de ani, este insarcinata…

- Accidentul ingrozitor petrecut in localitatea Dobrotești din județul Teleorman a lasat urme adanci in familiile celor patru lautari care au decedat. Cutremurator este faptul ca soția lui Iulian Gheabaur, Georgiana, il anunțase in urma cu doar cateva zile ca urmeaza sa fie tata pentru a doua oara. Cei…