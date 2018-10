Fregata 'Regele Ferdinand' - sub comanda NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane vor fi prezente la doua misiuni internationale in Marea Mediterana, in perioada urmatoare, cu fregata "Regele Ferdinand", un elicopter Puma Naval si o grupa de militari ai Divizionului 164 Forte Navale pentru Operatii Speciale, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania…

- Fregata „Regele Ferdinand”, un elicopter Puma Naval și o grupa de militari ai Divizionului 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale vor participa la doua misiuni internaționale in Marea Mediterana. Fregata „Regele Ferdinand” a plecat deja luni, din portul militar Constanța.Fregata „Regele ...

- Fortele Navale Romane vor fi prezente la doua misiuni internationale in Marea Mediterana, in perioada urmatoare, cu fregata "Regele Ferdinand", un elicopter Puma Naval si o grupa de militari ai Divizionului 164 Forte Navale pentru Operatii Speciale, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania…

- Ambasadoarea Michele Ramis a facut luni dupa amiaza o vizita la bordul navei franceze de comanda si de aprovizionare “Marne”, aflata in Portul Constanta pentru cateva zile, iar cu aceasta ocazie a sustinut si o conferinta de presa. Ambasadoarea a spus ca navelele militare franceze fac exercitii…

- Participarea navelor militare romanesti la exercitiile organizate de partenerii din Alianta Nord Atlantica, precum si in cadrul gruparilor navale NATO care desfasoara misiuni in Marea Neagra a devenit constanta in ultimii ani, dupa degradarea situatiei de securitate din regiune, prin anexarea ilegala…

- Participarea navelor militare romanesti la exercitiile organizate de partenerii din Alianta Nord Atlantica, precum si in cadrul gruparilor navale NATO care desfasoara misiuni in Marea Neagra a devenit constanta in ultimii ani, dupa degradarea situatiei de securitate din regiune, prin anexarea ilegala…

- Fregata „Regele Ferdinand” si Dragorul Maritim „Lt. Lupu Dinescu” vor participa, in cadrul a doua grupari navale NATO, la operatiuni de supraveghere a traficului maritim pe Marea Neagra.

- Fregata "Regele Ferdinand" si Dragorul Maritim "Lt. Lupu Dinescu" au plecat astazi din Portul Militar Constanta pentru a se integra in doua grupari navale NATO, care vor desfasura, in bazinul Marii Negre, misiuni de supraveghere a traficului maritim, in conformitate cu masurile stabilite in "Planul…