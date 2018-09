Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane vor fi prezente la doua misiuni internationale in Marea Mediterana, in perioada urmatoare, cu fregata "Regele Ferdinand", un elicopter Puma Naval si o grupa de militari ai Divizionului 164 Forte Navale pentru Operatii Speciale, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania…

- Fregata „Regele Ferdinand” și Dragorul Maritim „Lt. Lupu Dinescu” au facut parte din gruparile navale NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) și SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Counter-measures Group) care au desfașurat la finalul lunii iulie, în bazinul Marii Negre, misiuni…

- Nava franceza "FS Marne" a executat o manevra de reaprovizionare pe mare impreuna cu Fregata "Regele Ferdinand", acesta fiind primul transfer de combustibil AVCAT, pentru elicopterul Puma Naval, realizat in Marea Neagra cu o nava romaneasca, informeaza Statul Major al Fortelor Navale Romane, intr-un…

- Nava franceza de comandament si aprovizionare "FS Marne" face o scala de patru zile, in perioada 21-24 iulie 2018, in Portul Constanta. Nava a participat la exercitiul BREEZE 18, organizat de Fortele Navale ale Bulgariei, si a executat o manevra de reaprovizionare pe mare impreuna cu Fregata "Regele…

- Nava franceza de comandament si aprovizionare "FS Marne" face o escala de patru zile, in perioada 21 24 iulie 2018, in Portul Constanta.Nava a participat la exercitiul BREEZE 18, organizat de Fortele Navale ale Bulgariei, si a executat o manevra de reaprovizionare pe mare impreuna cu Fregata "Regele…

- In perioada 16-20 iulie s-a desfasurat in Marea Neagra exercitiul militar BREEZE 18, organizat de Fortele Navale ale Bulgariei. Romania a participat cu fregata „Regele Ferdinand” si dragorul maritim „Lt. Lupu Dinescu”.

- Participarea navelor militare romanesti la exercitiile organizate de partenerii din Alianta Nord Atlantica, precum si in cadrul gruparilor navale NATO care desfasoara misiuni in Marea Neagra a devenit constanta in ultimii ani, dupa degradarea situatiei de securitate din regiune, prin anexarea ilegala…

- Fregata „Regele Ferdinand” si Dragorul Maritim „Lt. Lupu Dinescu” vor participa, in cadrul a doua grupari navale NATO, la operatiuni de supraveghere a traficului maritim pe Marea Neagra.