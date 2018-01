Fregata britanica, trimisa sa escorteze nave de razboi rusesti in Canalul Manecii

Stiri pe aceeasi tema

- Fregata HMS Westminster, apartinand Fortelor Navale Regale, a fost trimisa pentru monitorizarea a patru nave militare ruse care se aflau in apropierea apelor teritoriale britanice. Navele ruse monitorizate au fost fregatele Soobrazitelni si Boiki, precum si vasele de sustinere Paradoks si…

- O fregata britanica a fost trimisa sa escorteze nave de razboi rusesti luni in Canalul Manecii, a anuntat Ministerul Apararii de la Londra, adaugand ca acesta este cel mai recent semn al cresterii activitatii navale ruse langa apele britanice in perioada sarbatorilor de iarna, informeaza Reuters.…

- Marea Britanie a trimis luni o fregata pentru escortarea unor nave militare ruse care tranzitau Canalul Mânecii, anunta Ministerul rus al Apararii, semnalând o intensificare a activitatilor navale ruse în aceasta zona, informeaza site-ul

- Marea Britanie a trimis luni o fregata pentru escortarea unor nave militare ruse care tranzitau Canalul Manecii, anunta Ministerul rus al Apararii, semnaland o intensificare a activitatilor navale ruse in aceasta zona, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Forțele navale britanice au trimis fregata HMS Westminster pentru a intercepta nave rusești intrate in Canalul Manecii, a declarat luni un reprezentant al Ministerului britanic al Apararii, informeaza presa britanica. Evening Standard il citeaza pe reprezentantul Ministerului apararii britanic care…

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie Reuters. In aprilie 2011, in…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt Dana…

- Papa Francisc, in mesajul sau de sfarsit de an, a spus ca 2017 a fost umbrit de razboi, minciuni si nedreptate si a cerut oamenilor sa-si asume responsabilitatea pentru actiunile lor, relateaza Reuters.

- Nave rusesti au furnizat in ultimele luni produse petroliere Coreei de Nord, in largul marii, in ape internationale, transferand incarcatura unor nave nord-coreene si astfel incalcand dispozitiile adoptate de Natiunile Unite, informeaza Reuters, citand surse europene.

- Turcia si Rusia au semnat un acord asupra furnizarii de sisteme de rachete rusesti sol-aer S-400 catre Ankara, au anuntat vineri CNN Turk si alte media. Cele doua tari au lucrat mai mult de un an la aceasta tranzactie, informeaza Reuters. Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ…

- Craciunul Marinei de razboi britanice a fost petrecut in stare ridicata de alerta din cauza prezentei "in apele de interes national" a patru unitati ale marinei de razboi rusesti in intervalul sambata-luni, a confirmat ieri ministrul apararii al guvernului de la Londra, Gavin Williamson, potrivit rador…

- Fregata HMS St Albans a monitorizat activitatea navei rusești "Amiral Gorshkov" in "domenii de interes național", a afirmat acesta. "Amiralul Gorshkov", este un nou tip de fregata cu rachete ghidate, și este in curs de testare, transmite presa rusa. Royal Navy susține, conform BBC,…

- O nava britanica a escortat o nava rusa care se deplasa in apropierea apelor teritoriale ale Regatului Unit de Craciun, a declarat marți Ministerul Apararii britanic, adaugand ca activitatea navala a Rusiei langa Marea Britanie a crescut in perioada sarbatorilor.

- In ziua de Craciun, Royal Navy a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii. Anunțul a fost facut marti de Ministerul Apararii de la Londra printr-un comunicat. O nava britanica a fost trimisa pentru a supraveghea o fregata rusa in largul coastelor de nord ale Scotiei. Ministerul…

- Ministerul britanic al Apararii a afirmat marti ca a trimis o nava pentru a supraveghea o fregata rusa in ziua de Craciun in largul coastelor de nord ale Scotiei, scrie Reuters. O nava a marinei britanice a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii, a anuntat marti Ministerul…

- O nava a marinei britanice a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Londra intr-un comunicat, adaugand ca s-a observat o intensificare a activitatii navale ruse in perioada Craciunului, informeaza Agerpres. HMS…

- Ministerul britanic al Apararii a afirmat marti ca a trimis o nava pentru a supraveghea o fregata rusa in ziua de Craciun in largul coastelor de nord ale Scotiei, scrie Reuters. O nava a marinei britanice a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii, a anuntat…

- Forțele armate ruse sunt, in esența, poziționate pentru a-și apara țara, in special orașele mari și centrele industriale, și nimic nu indica asupra faptului ca Rusia cauta un conflict, recunoaște un studiu al centrului analitic Rand American

- Noul si unicul portavion britanic Queen Elizabeth ia apa la bord, a anuntat marti Ministerul Apararii, incercand sa minimalizeze aceasta problema stanjenitoare la diua saptamani de la introducerea in serviciu a acestei bijuterii a Royal Navy, relateaza AFP.”O problema de etanseitate a fost…

- Donald Trump a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerand ca Pakistanul sa adopte masuri decisive in lupta impotriva terorismului. In același timp, președintele american a afirmat ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu provocarea reprezentata de programul de arme nucleare…

- Fortele israeliene au impuscat mortal vineri trei palestinieni si au ranit alti 150, au anuntat responsabili medicali, in urma protestelor declansate de decizia Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel, si aflate deja in a doua saptamana, transmite Reuters.Cele…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat asupra pericolului de a se ajunge la razboi cu Coreea de Nord, declarand ca rezolutiile Consiliului de Securitate privind programul nuclear coreean trebuie implementate de Phenian, dar si de celelalte tari, informeaza Reuters.“Este foarte…

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri “ de autoaparare nemiloase” daca Statele Unite vor impune o blocada navala, o decizie pe care Phenianul ar considera-o “un act de razboi”, a transmis presa regimului lui Kim Jong Un, potrivit Reuters.

- Cel putin 25 de oameni, inclusiv sase copii, au fost raniti, in urma raidurilor aeriene israeliene in Fasia Gaza, efectuate dupa ce militantii palestinieni au lansat mai multe rachete inspre orase din sudul Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters, citat de zf.ro. Autoritatile militare israeliene…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a avertizat joi regimul nord-coreean ca va fi "distrus complet" in caz de razboi, dupa ce Phenianul a anuntat ca intreg continentul american se afla in raza de actiune a noii rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. Reacția vine urmare faptului…

- Regele Edward al VIII-lea și-a sacrificat tronul, iar sora reginei Elisabeta a II-a, Margaret, a renunțat la barbatul pe care il iubea, insa pentru prințul Harry casatoria cu o femeie divorțata nu mai reprezinta un obstacol care sa il impiedice sa faca parte din familia regala sau sa asculte de imboldul…

- Sase bombardiere rusesti cu raza lunga de actiune Tu-22M3 au lovit duminica tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir al-Zor, au anuntat agentii de presa rusesti citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom…

- Șase bombardiere rusești cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 au lovit duminica ținte ale organizației jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir al-Zor, au anunțat agenții de presa rusești citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom…

- Sase bombardiere cu raza lunga de actiune TU-22M3 au efectuat lovituri aeriene asupra unor pozitii ale gruparii Statul Islamic in Siria, pe malul vestic al fluviului Eufrat, a anuntat vineri Ministerul Apararii rus, citat de RIA Novosti, potrivit Reuters. Printre obiectivele tintite se afla atat…

- China si Rusia vor participa luna viitoare, la Beijing, la un exercitiu comun antiracheta simulat pe calculator, a anuntat vineri Ministerul Apararii chinez, pe fondul ingrijorarilor ambelor tari in legatura cu desfasurarea sistemului american de aparare antiracheta THAAD in Coreea de Sud, relateaza…

- Circa 45.000 de mesaje au fost postate de pe conturi de Twitter rusești despre Brexit cu circa 48 de ore inainte de referendumul de anul trecut din Marea Britanie, in incercarea de a semana discordie in timpul votului privind ieșirea țarii din Uniunea Europeana, scrie miercuri The Times, relateaza…

- Evenimentul vine la o zi dupa ce șeful forțelor armate a declarat ca este pregatit sa “patrunda” pentru a pune capat acțiunilor indreptate impotriva vicepreședintelui, care a fost demis saptamana trecuta, scrie Reuters. Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut doua tancuri parcate langa…

- Statele Unite ale Americii ar furniza acoperire de facto unitatilor gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria si s-ar preface doar ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul Apararii rus, potrivit caruia avioane americane ar fi incercat sa impiedice lansarea…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza si ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Chisinau, Lucy Joyce, au discutat astazi despre cooperarea bilaterala in domeniul militar in cadrul unei intrevederi desfasurate la Ministerul Apararii.

- Statele Unite ale Americii ar furniza acoperire de facto unitaților gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria și s-ar preface doar ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marți Ministerul Apararii rus, potrivit caruia avioane americane ar fi incercat sa impiedice lansarea…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump in Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi in Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online. "Trump a facut din…

- Liderul organizatiei siite libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a sustinut, vineri, ca Arabia Saudita a declarat razboi Libanului si este ferm convins ca premierul libanez demisionar Saad al-Hariri este retinut cu forta de autoritatile saudite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Arabia Saudita acuza Libanul ca i-a declarat razboi din cauza agresiunilor comise de gruparea siita Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta reprezentand o escaladare dramatica a crizei care ameninta sa destabilizeze mica tara araba, scrie Reuters, conform news.ro.Libanul a ajuns in centrul…

- Arabia Saudita afirma ca Libanul i-a declarat razboi din cauza agresiunilor comise de gruparea siita Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta reprezentand o escaladare dramatica a crizei care ameninta sa destabilizeze mica tara araba, scrie Reuters. Libanul a ajuns in centrul unei rivalitati regionale…

- Arabia Saudita acuza Libanul ca i-a declarat razboi prin agresiunile gruparii shiite Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta fiind o escaladare dramatica a crizei ce ameninta sa destabilizeze mica tara araba, informeaza Reuters.

- Tarile nordice au convenit luni, la Helsinki, sa-si intensifice cooperarea in domeniul apararii si schimbul de informatii despre supravegherea aeriana, pe fondul sporirii temerilor referitoare la activitatea militara a Rusiei in regiune, noteaza Reuters.''Situatia (referitoare la Rusia) este…

- Procurorul-șef al Tribunalului Penal Internațional (TPI), Fatou Bensouda, a declarat vineri ca va cere aprobarea pentru a deschide o ancheta oficiala cu privire la acuzațiile de crime de razboi in Afganistan, relateaza Reuters. Fatou Bensouda a precizat, într-un comunicat, ca este…

- Incepe nebunia in Spania! Parlamentul de la Barcelona a votat, vineri, o declarație prin care declara independența regiunii Catalonia fața de Spania. Decizia a fost luata cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva și doua abțineri. Senatul spaniol l-a autorizat vineri pe premierul Mariano Rajoy sa conduca…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat ca nu exista probleme in legatura cu preconizata achizitie de catre Ankara a unor sisteme rusesti de rachete sol-aer S-400 si ca au avut loc de asemenea convorbiri in legatura cu sistemul S-500, au relatat vineri Haberturk si alte cotidiane turcesti,…

- Autoritatile anticoruptie din Ucraina i-au retinut pe un adjunct al ministrului apararii si pe principalul responsabil cu achizitiile din Ministerul Apararii pentru o presupusa frauda de 150 milioane de hrivne (5,7 milioane de dolari), au anuntat miercuri surse oficiale citate de Reuters.Responsabilii…