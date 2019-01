Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu efectuat la Universitatea Illinois a identificat fibre de microplastic, alaturi de o varietate de contaminanti rezultati din gospodarii, in doua panze freatice de pe teritoriul acestui stat american, relateaza agentia Xinhua.

- Oamenii de stiinta ar putea prezice daca o persoana se poate astepta sa traiasca mai mult in comparatie cu media, sau sa moara mai devreme, prin analiza ADN, conform unui studiu publicat saptamana aceasta de cercetatori din Scotia, citat de Xinhua. O echipa de specialisti de la Institutul…

- Un asteroid de dimensiuni considerabile va trece in apropierea Terrei vineri, 4 ianuarie, anunta NASA, potrivit express.co.uk. Asteroidul “2014 AD16″ va ajunge cel mai aproape de pamant la ora 1.30 GMT (UTC) potrivit cercetatorilor din cadrul Laboratorului Jet Propulsion (JPL) din Pasadena, in California.…

- Cercetatorii din cadrul Laboratorului Jet Propulsion (JPL) din Pasadena, in California, au anticipat ca acest asteroid care are o viteza mai mare decat cea a luminii va trece foarte aproape de Pamant, vineri, 4 Ianuarie, in jurul orei 1,30 am. In aceasta zi, asteroidul se va apropia cel mai mult…

- Sunetul vântului de pe Marte a fost înregistrat pentru prima data de catre sonda InSight a NASA, care a ajuns pe suprafața Planetei Roșii pe 26 noiembrie, scrie adevarul.ro. NASA a dat publicitații vineri înregistrarile audio care conțin sunete de joasa frecvența captate de sonda…

- Oamenii de stiinta de la NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), din California, au descoperit noi informatii despre marimea si gradul de reflexie al obiectului cosmic 'Oumuamua, primul vizitator cosmic din afara Sistemului Solar descoperit de astronomi anul trecut, transmite Xinhua.

- Un studiu recent efectuat de YU Shuang, XIA Jiangjiang si YAN Zhongwei de la Academia Chineza de Stiinte, impreuna cu alti cercetatori chinezi si britanici, a sintetizat 4363 de raspunsuri ale unui studiu global din 2016, cea mai ampla analiza...

- Oameni de stiinta israelieni au reconstruit coloana vertebrala si cutia toracica a omului de Neanderthal cu ajutorul tehnologiei 3D si au descoperit ca acesta nu era atat de aplecat si de neindemanatic pe cum se credea anterior, a notat duminica Ynet, citat de Xinhua. Omul de Neanderthal…