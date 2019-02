Viorel Chiran, șeful ITPF Giurgiu, a declarat luni, pentru Agerpres, ca infractiunile de criminalitate economico-financiara au crescut cu 101 la suta in anul 2018 si aceasta este infractionalitatea care a explodat in punctele de trecere a frontierei subordonate ITPF Giurgiu.

'In anul 2018, la criminalitate economico-financiara au fost constatate 290 de infractiuni de contrabanda, fraude vamale, incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala, evaziune fiscala, in crestere cu 101 la suta fata de 144 de cazuri in 2017 - este infractiunea care, practic, a explodat in 2018. Se constata…