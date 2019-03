Fraudele in Sanatate, pe campul lui Dumbrava! Nici macar cei mai intimi prieteni ai lui ”Mitica” nu au inca habar ce l-a ”mancat” pe generalul Dumitru Dumbrava sa recunoasca ”de buna voie si nesilit de nimeni” nu doar existenta, dar si crearea si ”arendarea” de acum celebrelor ”campuri tactice”. Cele care ulterior au produs un adevarat cutremur in Justitie, cum nu a […] Fraudele in Sanatate, pe campul lui Dumbrava! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, zilele trecute ar fi avut loc o ”evaluare” a stadiului anchetei derulate de catre procurorii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie dupa ultima audiere maraton a Laurei Codruta Kovesi. Iar foaia de parcurs a…

- Cam toata lumea politica si nu doar s-a aruncat in disperare de cauza si cu un entuziasm demn de o cauza mai buna pe fenta ”campurilor tactice” ale lui Dumitru Dumbrava si pe cea a ”culoarelor” lui Gabriel Oprea din Justitie. Uitand prea lesne, mai ales initiatii sistemului, ca ”butonul nuclear” in…

- Un segment care a crescut puternic in ultimii trei ani si a ajuns chiar si la 10% din numarul total al clientilor unor hoteluri din orase mari, precum Bucuresti, Sibiu si Cluj. Acest tip de turism creste cu 30% in fiecare an, vizitatorii sunt fie rude ale bolnavilor internati in spitale sau cei care…

- Fosta sefa a DNA-ului a stat circa o ora la Parchetul General, unde s-a prezentat vineri, in jurul orei 12.30, dupa ce a fost citata la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie. La iesirea de la PG, Laura Codruta Kovesi a facut – dupa cum a promis la sosire- mai multe declaratii in fata…

- Pe fondul citarii Laurei Codruta Kovesi la Parchetului General, Dan Barna a anuntat ca USR si Alianta USR-PLUS (partidul lui Dacian Ciolos-n.n) ii cer presedintelui Iohannis sa declanseze referendumul pe Justitie. “Este cel mai bun moment pentru societatea din Romania sa avem aceasta dezbatere. Si intrebarea…

- Regula desemnarii aleatorii a tuturor membrilor completurilor de judecata trebuie aplicata conform legii și bunului simț atat in privința celor de 5 judecatori, cat și a celor de 3 judecatori. Campul tactic inițiat și aplicat in Justiție de catre SRI, avandu-l pe post de cap de berbec pe generalul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Regula desemnarii aleatorii a tuturor membrilor completurilor de judecata trebuie aplicata conform legii și bunului simț atat in privința celor de 5 judecatori, cat și a celor de 3 judecatori. Campul tactic inițiat și aplicat in Justiție de catre SRI, avandu-l pe post de…

- Inspectia Judiciara a facut public, miercuri, faptul ca a exercitat actiunea disciplinara fata de Cristina Tarcea, sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, “pentru refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu si nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor”.…