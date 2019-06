Fraudă la vot. Șerban Nicolae, propunere pedeapsă cu închisoarea In acest sens, el a depus la Senat, in procedura de urgenta, un proiect care prevede marirea cuantumului pedepselor, de la sase luni - trei ani, la 3 - 10 ani pentru aceste fapte. In opinia sa, materializarea acestui proiect ar avea ca efect sporirea gradului de corectitudine a proceselor de votare. "Prezenta modificare legislativa urmareste sa inaspreasca pedepsele cu privire la fraudarea votului, care se impun ca urmare a contestarii unor deficiente in practica anterioara a procesului electoral, tocmai in apararea drepturilor electorale ale cetatenilor. Acest fapt ar duce cu certitudine… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

