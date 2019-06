Fraudă la vot? Olguţa Vasilescu şi Varujan Vosganian: Nu există nicio ţară în care un serviciu militarizat secret contabilizează voturile 'Eu zic asa: o comisie de ancheta nu trebuie sa vada ce nu a facut bine PSD - ALDE, trebuie sa vada ceea ce nu s-a facut bine. Punct. Nu facem o comisie sa ne vanam unii de altii, ci facem o comisie sa vedem daca votul s-a convertit in mod real in rezultatele afisate si sa evitam pe viitor sa se intample astfel de chestiuni. (...) Si eu am declarat public ca nu votez la referendum si am recomandat tuturor care ma simpatizeaza sa nu voteze la referendum. Mi se pare ca modalitatea in care s-a votat si anume aceea ca exista inregistrati toti cei care au refuzat la referendum sa primeasca buletinele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

