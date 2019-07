Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati din Ploiesti, Teodor Laurentiu Costea, Robert Codrut Dumitrescu si Cosmin Draghici, au fost fost condamnati la inchisoare in Statele Unite, dupa ce au fost gasiti vinovati de conspiratie in vederea comiterii de frauda informatica, frauda si abuz informatice si furt agravant de identitate,…

- Inainte de a solicita incetarea unui contract incheiat cu un furnizor de servicii de telefonie, internet sau televiziune, utilizatorii sunt sfatuiti de ANCOM sa verifice conditiile de incetare din respectivul contract. Incetarea contractului la cererea utilizatorului In primul rand, atunci cand solicita…

- Analizand cazul mediatizat privind adopția fetiței Sorina din Baia de Arama, Mehedinți, prof. univ. dr. Eugen Avram, directorul Departamentului de Psihologie din cadrul Universitații București, atrage atenția asupra faptului ca, in momentul de fața, in Romania, actele normative nu includ proceduri ferme…

- Analizand cazul mediatizat in saptamana 17-30 iunie 2019 privind adopția fetiței Sorina din Baia de Arama (Mehedinți), prof. univ. dr. Eugen Avram, directorul Departamentului de Psihologie din cadrul Universitații București, atrage atenția asupra faptului ca, in momentul de fața, in Romania, actele…

- Romania va intra foarte curand in Spatiul Schengen, iar negocierile pentru ca romanii sa intre in Statele Unite ale Americii fara viza sunt pe ultima suta de metri. Anunțul a fost facut de comisarul responsabil pentru migratie, afaceri interne si cetatenie al Uniunii Europene, Dimitris Avramopoulos,…

- Ele au depașit perechea Daria Gligor (Alba Iulia) / Maria Teodorescu (Ploiești), scor 7-5, 6-4. Competiția care se desfașoara pe terenurile bazei CS UTA – TenisProfi, fiind cuprinsa in calendarul Tennis Europe, are duminica, incepand cu ora 9.30 finalele de simplu: David Carteputreda (Galați)…