Fraudă fiscală de sute de milioane de euro, de tip cum ex. S-a…

Mai multe persoane care au participat la aceasta escrocherie au acceptat sa stea de vorba cu Parchetul din Koln, insarcinat cu investigatiile vizand o banca germana, al carei nume nu a fost precizat de cotidianul Suddeutsche Zeitung si postul radioteleviziunii publice WDR, care au dezvaluit scandalul.



Contactat de AFP, Parchetul din Koln nu a dorit sa comenteze aceste informatii de presa.



Acest caz este o forma rafinata a dispozitivului cunoscut sub numele de "cum ex” - in care este vorba despre cumpararea si revanzarea unor actiuni in apropierea zilei platii dividendelor,…