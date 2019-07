Stiri pe aceeasi tema

- Doi miniștri, Carmen Dan și Teodor Meleșcanu, au fost chemați, azi, la Comisia parlamentara care ancheteaza presupusele fraude de la alegerile europarlamentare, insa la audieri va merge doar Carmen Dan, la ora 10:00, informeaza Realitatea Tv.Din partea M.A.E. vine un secretar de stat. Comisia…

- Doi miniștri, Carmen Dan și Teodor Meleșcanu, au fost chemați, azi, la Comisia parlamentara care ancheteaza presupusele fraude de la alegerile europarlamentare, însa la audieri va merge doar Carmen Dan.

- Parlamentul a votat, miercuri, pentru formarea Comisiei speciale de ancheta privind investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai. Comisia va fi condusa de social-democrata Lia Olguta Vasilescu. PNL au votat…

- Parlamentul a votat, miercuri, pentru formarea Comisiei speciale de ancheta privind investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai. Comisia va fi condusa de social-democrata Lia Olguta Vasilescu. PNL au votat…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost citita miercuri in plenul Camerelor reunite, de catre liberalul Gigel Stirbu. Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, semnata de 173 de parlamentari (PNL, USR și PMP) a fost depusa, a anuntat miercuri deputatul PNL Raluca Turcan, precizand…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Palatul Cotroceni, ca solicita demisiile ministrilor de Externe si de Interne, Teodor Melescanu si Carmen Dan, in urma organizarii cu probleme a...

- O petitie online prin care se cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, "pentru sabotarea, inca o data, a romanilor de peste hotare si a dreptului acestora de a vota", a fost semnata de peste 6.100 de persoane.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca este clar ca „niște rotițe nu funcționeaza” in MAE, in condițiile in care ministrul Teodor Meleșcanu nu a luat o decizie privind rechemarea ambasadorului Romaniei in SUA George Maior, deși exista o solicitare a Comisie de politica externa a Senatului.Citește…