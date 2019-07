FRAUDĂ cu bilete la festivalul UNTOLD 2019 Studentele au crezut ca fac o afacere, au comandat biletele, escrocul le-a trimis pe curier. Dupa ce le-au achitat, tinerele au constatat ca au doar 10 cifre la codul de bare, nu 20 cat ar trebui. L-au contactat pe escroc pe o rețea de socializare și i-au cerut banii inapoi, acesta a inceput sa minta in legatura cu identitatea și locul in care traiește. Cand fetele i-au spus ca l-au reclamat la poliție, escrocul a trecut la amenințari, le-a spus ca știe unde stau, pentru ca le-a obținut adresa atunci cand a trimis curierul cu biletele false. Poliția a deschis dosar penal pentru fals… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Neversea, festivalul de la malul marii care da peste cap viața litoralului și a constanțenilor, aduce pe plaja Modern zeci de mii de oameni dornici de distracție. Au fost cate 50-60 de mii de participanți pe seara. Care au intrat la concrete, au stat pe plaja, au baut, au mancat, au dansat. Organizarea…

- Organizatorii UNTOLD si NEVERSEA anunta ca, sambata, 29 iunie si duminica, 30 iunie, caravana mobila de donare de sange, BLOOD NETWORK se va afla in Constanta, in Piata Ovidiu, intre orele 08.00 14.00. Va reamintim ca cine doneaza sange la caravana mobila primeste un bilet gratuit la festivalul UNTOLD…

- Deși organizatorii au anunțat ca se vor pune în vânzare doar 5000 de abonamente, peste 7000 de oameni atât din țara cât și din strainatate și-au achiziționat un abonament pentru ediția aniversara din acest an. Astazi, 6 iunie, vor fi puse în vânzare 10.000…

- Untold 2019, festival ce are loc in perioada 1-4 august, la Cluj, vine cu o mulțime de surprize. Robbie Williams este unul dintre artiștii care vor urca pe scena Untold 2019, anunțul oficial fiind facut, luni dimineața, in cadrul unei conferințe de presa la Cluj-Napoca.

- UNTOLD ocupa locul opt mondial intr-un clasament cu preferintele primilor 100 de DJ din lume, potrivit DJ MAG. Festivalul de la Cluj este peste Coachella, Burning Man sau Sziget, ceea ce este WOW! Pe primul loc in top este TOMORROWLAND, urmat de GLASTONBURY și ULTRA MUSIC FESTIVAL. A mai ramas puțin…

- Anul trecut a marcat prima apariție in Romania pe scena unui festival: Untold...ș i a fost un moment fantastic! Dupa ce a lansat smah dupa smash, dupa lansarea unui documentar intitulat "Stole The Show", norvegianul Kygo a ieșit pe piața cu o alta poveste perfect spusa: "Carry On", producție la care…

- Politia ceha recomanda punerea sub acuzare a premierului, miliardarul Andrej Babis, pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro, a anuntat miercuri un purtator de cuvant, relateaza AFP. "Ancheta este terminata si dosarul complet a fost inaintat…

- Politia ceha recomanda punerea sub acuzare a premierului, miliardarul Andrej Babis, pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro, a anuntat miercuri un purtator de cuvant, relateaza AFP."Ancheta este terminata si dosarul complet a fost inaintat…