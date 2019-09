Fraudă cu apartamente - 11 chinezi din aceeaşi familie s-au căsătorit şi au divorţat de 23 de ori într-o lună Unsprezece chinezi din aceeasi familie s-au casatorit intre ei si au divortat de 23 de ori intr-o singura luna, cu scopul de a obtine fraudulos apartamente de la stat, a anuntat presa oficiala din aceasta tara, citata de AFP.



In urma unor lucrari de amenajare in satul Feijichangjiao, situat in provincia Zhejiang, o parte dintre locuitori trebuiau sa fie expropriati.



In compensatie, statul chinez a oferit echivalentul unui apartament nou cu suprafata totala de 40 de metri patrati oricarei persoane inregistrate la starea civila pe lista rezidentilor din acea zona.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor lucrari de amenajare in satul Feijichangjiao, situat in provincia Zhejiang, o parte dintre locuitori trebuiau sa fie expropriati. In compensatie, statul chinez a oferit echivalentul unui apartament nou cu suprafata totala de 40 de metri patrati oricarei persoane inregistrate la starea…

- O femeie a marturisit ca s-a casatorit cu un copac si si-a schimbat numele de familie pentru a protesta impotriva construirii unei rute ocolitoare prin parcul local din zona in care locuieste. Kate Cunningham, in varsta de 34 de ani, s-a casatorit cu un copac din Rimrose Valley Park, anunța presa…

- Vica Blochina si Victor Piturca au facut pace de dragul copilului pe care il au impreuna. Recent, Vica Blochina a dezvaluit ca era dispusa sa se marite cu Victor Pițurca in cazul in care acesta ar fi divorțat de actuala soție. Vica Blochina, ADEVARUL despre Victor Piturca. Ce se intampla intre…

- Dezvoltatorii imobiliari cred ca programul "O familie, o casa", care inlocuieste vechiul program "Prima casa" ar fi trebuit realizat de guvern dupa ce s-ar fi consultat cu mediul de business. Ministerul Finantelor a propus printr-un proiect de lege modificarea Programului Prima casa si redenumirea acestuia…

- "Prima Casa" se schimba radical! De la denumire pana la conditiile de creditare- programul va avea un caracter social. Doar cei cu venituri mici vor mai putea lua un astfel de imprumut. Optiunile cumparatorilor vor fi insa limitate, doar garsoniere sau apartamente mici pentru a se incadra in suma garantata…

- Dupa divorț, multe femei iși pastreaza numele fostului soț, mai ales daca e o persoana celebra, o persoana publica. Cateva vedete sau cantarețe folosesc in continuare numele de familie al ex-soțului, deși au divorțat de mai mulți ani. Iar unele dintre aceste faimoase doamne s-au recasatorit, dar pastreaza…

- Este cunoscut la nivel mondial drept Profesorul din „La casa de papel“, insa putina lume stie cine este cu adevarat actorul care ii da viata personajului principal din celebrul serial care a cucerit lumea.