- Un BMW cu numere de Cluj a ajuns intr-un șanț in apropiere de localitatea bacauana Valea Budului, deși șoseaua era uscata. Mașina s-a rasturnat pe cupola insa pasagerii nu au ramas incarcerați. La sosirea forțelor de intervenție, cele doua persoane aflate in autoturismul rasturnat au refuzat transportul…

- Conform informarilor primite de la meteorologi, pana pe 22 martie 2018, in intreaga țara vor fi precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare. Pe fondul intensificarilor de vant, in aceasta perioada se va semnala viscol. Pe vreme rea, acordați un plus de atenție și concentrare la volan. Ploaia,…

- Fratii Dragos si Adrian Paval, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au ajuns sa controleze 50,009% din producatorul de caramizi Cemacon Zalau (CEON), dupa inchiderea unei oferte publice de cumparare desfasurata in perioada 22 februarie – 14 martie. 0 0 0 0 0 0

- Fratii Dragos si Adrian Paval au ajuns sa controleze 50,09% din producatorul de caramizi Cemacon, dupa ce au preluat inca 5,6% din companie prin intermediul firmei PIF Industrial, pentru suma de 3,5 milioane lei. Tranzactia a avut loc in cadrul unei oferte publice derulata la BVB si a vizat…

- Vești bune vin dinspre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Bacau. Suplimentarea locurilor pentru susținerea probei practice in toate centrele de examinare (Bacau, Onești, Moinești), in vederea obținerii permisului de conducere pentru toate categoriile…

- Copilaria este cea mai frumoasa parte a vieții. Este perioada in care nasc visele și idealurile. Tot in aceasta vreme, o parte dintre copii incearca sa-și croiasca un drum, de cele mai multe ori construit pe un hobby oarecare. Unii canta, picteaza, iar alții fac sport. Astfel, copiii deprind anumite…

- Un nou proiect care are drept scop susținerea micilor afaceri și creșterea numarului locurilor de munca a fost demarat in județul Bacau. E vorba despre „Start up Yourself”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul a fost depus de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST,…

- Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacau, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bacau și Asociația Absolvenților „Alumni Ferdinand” a organizat, vinerea trecuta, Concursul Județean de Informatica INFOJUNIOR, cuprins in Calendarul concursurilor județene 2017-2018. Prin aceasta competiție se dorește…

- Școala Gimnaziala „Alecu Russo” din Bacau a desfașurat, zilele acestea, mai multe activitați dedicate Zilei Porților Deschise. Cu acest prilej, mai multe grupe de preșcolari de la Gradinițele cu Program Prelungit nr. 27 și 30, insoțite atat de cadre didactice, cat și de parinți, au fost invitate sa…

- Proprietarii companiei Dedeman, Dragoș și Adrian Paval, prin societatea lor PIF Industrial, au lansat, marți, 6 martie, alaturi de alte trei firme – Mobexpert, Astra Rail Management GmbH și Casa de Insolvența Transilvania (CITR) – platforma de investiții ROCA. Investițiile sunt menite firmelor cu potențial,…

- Consiliul Concurentei analizeaza operatiunea prin care PIF Industrial S.R.L impreuna cu Dedeman S.R.L. preiau companiile Cemacon S.A si Cemacon Real Estate S.R.L. PIF Industrial S.R.L si Dedeman S.R.L fac parte din acelasi grup de companii, conform Consiliului Concurentei. ldquo;PIF Industrial S.R.L.…

- Avionul care trebuia sa opereze zborul Bacau – Liverpool din aceasta dimineața nu a putut ateriza din cauza ceții, deși piloții au incercat timp de 45 de minute sa gaseasca o soluție. Aeronava s-a invartit de cel puțin zece ori deasupra orașului, dupa cum se poate vedea din imaginea de mai sus. Cum…

- Frații Dragoș și Adrian Paval, deținatorii 'imperiului Dedeman', se mențin in topul celor mai bogați oameni din Romania. Cu o avere estimata la 1,1-1,2 miliarde de euro, cei doi ocupa locul al doilea dupa Ion Țiriac, in clasamentul celor mai bogați romani.Cei doi au mare succes pe plan profesional…

- Am intrat in luna femeilor, iar subiectele mele, ce sa faca ?, se vor adapta și se vor invarti puțin prin lumea femeilor, ca sa fac un joc de cuvinte. Am niște carți pe noptiera despre cateva doamne celebre, și altele despre specificul universului feminin. Una dintre acestea este scrisa de psihologul…

- președintele Aerostar este unul dintre cei mai importanți investitori Acțiunile companiei Aerostar Bacau au crescut fulminant la Bursa de Valori dupa ce Raytheon, fabricantul american al sistemelor de rachete militare Patriot, a acceptat colaborarea cu cea dintai. Recent, americanii au trimis la Aerostar…

- Situație incordata in randul angajaților Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Intr-o scrisoare deschisa inaintata mass media și autoritaților, colectivul CJPC Bacau, in frunte cu liderul lor de sindicat, iși arata nemulțumirea, in principal, fața de nivelul scazut al salariilor in…

- La intoarcerea din vacanta dintre semestre, Directia de Sanatate Publica (DSP) Bacau a cerut ca in toate unitatile de invatamant sa se faca un triaj epidemiologic riguros, iar copiii care prezinta semne de boala sa nu fie primiti in colectivitati. In unele gradinite s-a ajuns ca cei mici sa nu fie primiti…

- Despre investitorii straini incepem sa vorbim altfel. Investițiile straine de la noi scad, iar fara „euroii” sau dolarii de peste hotare economia naționala nu se simte prea bine. Pentru prima oara in istoria sa „postrevoluționara”, Banca Naționala a Romaniei a inclus in studiile facute asupra investițiilor…

- ISUJ Bacau a trimis forțe și mijloace in sprijinul colegilor din județele aflate sub atenționarea fenomenelor meteorologice periculoase. Astfel, o autofreza de zapada multifuncționala, incadrata cu doi salvatori, de la Detașamentul de Pompieri Bacau, a plecat in sprijin in județul Ialomița. La nivel…

- Cu siguranta, ati auzit ca din culturi agricole precum rapita, porumbul, soia sau floarea soarelui se poate obtine biodieselul pe care care il putem utiliza cu succes ca și combustibil la autovehicule, mai ales ca este o alternativa mult mai ieftina la combustibilul fosil extras din petrol. In plus,…

- In Aula Universitatii “Vasile Alecsandri” a avut loc, miercuri, 21 februarie, lansarea volumului “Despre pasiune in vremuri de libertate. Memorii”, semnat de Petre Roman, prim ministru al primului guvern dupa Revolutia din 1989. Cartea cuprinde 70 de povestiri si doua scrisori, care refac evenimentele…

- Instituția bacauana de invațamant va reprezenta Romania la CM Școlar ce va debuta saptamana aceasta, la Doha In 1973, Bacaul reușea o performanța sportiva de rasunet: echipa de fotbal al Liceului Sportiv caștiga prima ediție a Campionatului Mondial Școlar! Organizata sub egida Federației Internaționale…

- Sambata, pe rețelele sociale, au inceput sa fie distribuite informații referitoare la existența unor vouchere cadou in valoare de 200 de lei oferite de comania bacauana Dedeman. “Dedeman ofera vouchere cadou. Tocmai l-am primit pe al meu. Ial pe al tau inainte ca oferta sa se incheie. Uite: - http://dedeman-ro.site/…

- Miercuri, de Ziua indragostiților, m-am oprit in fața vitrinei unei librarii din centru, care era plina ochi numai cu carți despre dragoste, dar din alea ușurele, de consum. Cu titluri de romanța „Inca te iubesc” „A ta pentru totdeauna”, „ Ma gandesc la tine”. Totul in roz-bonbon, dulce-dulce pana la…

- Demarata de Valentine’s Day, campania de donare de sange „Speranța pentru Viața”, organizata de Clubul Sportiv Bronx, Auchan Bacau și Centrul de Transfuzii Bacau, are un real succes. Astfel, sala de așteptare a Centrului de Transfuzii a fost ca niciodata, foarte aglomerata. Donatorii, cei mai mulți…

- Frații Dragoș și Adrian Paval ocupa locul secund in topul celor mai bogați oameni din Romania, dupa fostul mare tenisman Ion Țiriac. Acum, proprietarii lanțului de magazine Dedeman fac o mutare de proporții. Cu o avere cotata la aproximativ 1,2 miliarde de euro, aceștia ataca in forța o noua…

- Frații Dragoș și Adrian Paval ocupa locul secund in topul celor mai bogați oameni din Romania, dupa fostul mare tenisman Ion Țiriac. Acum, proprietarii lanțului de magazine Dedeman fac o mutare de proporții.Cu o avere cotata la aproximativ 1,2 miliarde de euro, aceștia ataca in forța o noua…

- Localitațile care sunt membre in Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) Bacau au obligația sa plateasca o cotizație anuala. In perioada 2010 – 2017, cuantumul cotizației „nu a cunoscut modificari semnificative”, arata Bogdan Seto, directorul executiv al ADIS. Cel propus și…

- S-a redeschis circulatiei pasajul subteran Ștefan Gușe. Lucrarile tehnice la pasajul subteran s-au finalizat inainte de termenul estimat, astfel incat in noaptea de vineri spre sambata, 9-10 februarie, nu va mai fi inchis circulatiei. „Se circula prin pasajul subteran in aceasta noapte. Ne-am mobilizat…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), dupa ce oferta publica initiala (IPO) pe care a desfasurat-o in ultimele doua saptamani a fost subscrisa de investitorii persoane fizice in proportie de 412%, in...

- Pentru ca programele de finanțare din 2018 sa nu-i gaseasca nepregatiți, specialiștii Serviciului Public Județean de Drumuri (SPJD) au elaborat deja indicatorii tehnico-economici ai viitoarelor proiecte și i-au prezentat in ultima ședința. Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacau, a precizat ca investițiile…

- La data de 03 februarie a.c. politistii de investigatii criminale au efectuat cercetari cu privire la sesizarea unui tanar de 27 de ani, din judetul Neamt care ar fi fost victima unei agresiuni. Din cercetarile politistilor a rezultat ca la data de 03 februarie a.c., in timp ce se afla in incinta unui…

- La data de 31 ianuarie a.c, politistii din Comanesti au depistat un tanar de 29 de ani, din localitate, banuit de savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente, amenintare si nerespectarea masurilor judecatoresti. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca, in perioada decembrie 2017-…

- “Cavaler intarziat al acestui ingrat domeniu grafic, VEM reprezinta «ultimul val» al caricaturii tinere, din pacate vaduvita de juni reprezentanti, ce parea a duce la disparitie” , cuvinte spuse de Craita Mandra Vasile, caricaturist celebru al anilor ´70 – ´90, care pluteau parca in atmosfera ce parea…

- Anunțat cu mare tam-tam, dar pe buna dreptate, filmul „Banditul Whisky”, saga spargatorului de banci roman, dar de origine maghiara, Ambrus Attila, ruleaza de astazi, 27 ianuarie, timp de mai multe zile și in Bacau, la Cinema City, in Arena Mall. Filmul este distribuit de Taylor Projects și susținut…

- Mladost Zagreb- Azerrail Baku. La cum se așezasera lucrurile, una dintre optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin parea sa fie acesta. Mladost se impusese in prima manșa a „șaisprezecimilor” cu 3-1 pe terenul elvețiencelor de la Sm’Aesch. Iar Azerrail remontase infrangerea din tur, de…

- Polițiștii Serviciului Rutier Bacau au confiscat aproape 16.000 de țigarete de contrabanda de la un prahovean de 36 de ani, depistat in trafic pe Dn 2. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 20 ianuarie a.c., in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacau au depistat…

- Notele de la diferite discipline nu pot fi folosite ca mijloc de coercitie, elevii scutiti medical vor putea indeplini la ora de educatie fizica sarcini precum arbitraj sau cronometrare, ținerea unui scor sau inregistrarea unor elemente tehnice, folosirea telefoanelor mobile in timpul orei, serviciul…

- DRAMA: IANUARIE: 14.01.2018, ora 18.00 – Unchiul Vanea, regia LUMINIȚA ȚICU 21.01.2018, ora 18.00 – Varciorova. Carantina, regia ALEXANDRU DABIJA 28.01.2018, ora 18.00 – Nora, regia DUMITRU LAZAR FULGA ANIMAȚIE: IANUARIE: 7.01. 2018, ora 11.00 – Aladin, regia GHEORGHE (GEO) BALINT 14.01.2018, ora 11.00…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți pentru concursul “Aboneaza-te la Deșteptarea”, dedicat celor care s-au abonat in luna decembrie, pentru tot anul 2018 la ziarul Bacaului. Premiul – un televizor Smart, Samsung cu diagonala de 80 de centimetri – a fost caștigat de Valeria Damoc, din Bacau. Articolul…

- – circa 338 tone lana vor putea fi preluate de la ciobanii bacauani Rezultate neașteptate in programul de sprijinire a crescatorilor de oi care iși vor valorifica lana obținuta de la animale. Astfel, pana la termenul legal, 596 crescatori de oi au ajuns la Direcția Agricola pentru a se inscrie in programul…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este … Beatrice Teișanu: … o rampa de lansare. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest teatru. Am „aterizat” la „Bacovia” in octombrie 2017. Primii pași pe scandura scenei i-am facut cu timiditate și frica din cauza necunoscutului, dar cu o dorința arzatoare…

- Avionul Blue Air care facea cursa Bacau – Catania a trebuit sa aterizeze la Palermo din cauza condițiilor atmosferice. “Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat astazi de la Bacau cu destinația Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva…

- O nedreapta și nefericita intamplare m-a facut sa ajung la Spitalul Județean de Urgența din Bacau, cu Mama, Catinca (Cica) Precup, suferinda. Am sperat pana in ultima clipa ca vom pleca de acolo sanatoși, ca vom petrece impreuna Craciunul și Revelionul. Ca ne vom bucura cu toții ca am mai trecut peste…

- Marii angajatori din județul Bacau au anunțat majorarea veniturilor brute ale salariaților, pentru ca veniturile nete ale acestora sa nu fie afectate, de la 1 ianuarie, de modificarile legislative prin care contribuțiile sociale ale angajatorului sunt transferate la angajat. Printre aceși angajatori…

- Zilele de sfarșit de an, cu neașteptate temperaturi ridicate, m-au facut sa ma gandesc, mai mult ca niciodata, la un fel de imprimavarare launtrica, la inlaturarea oricarui balast, baraj emoțional. Imi doresc o confruntare cu mine insami foarte directa și sincera, și cred ca asta inseamna o proba de…

- Grație sponsorizarilor de la Dedeman și Agricola, echipa de volei feminin a Științei a reușit sa asigure co-finanțarea proiectului aprobat de municipalitate in baza Legii 350/ 2005 Moș Craciun a venit și la echipa de volei feminin a Științei Bacau. Și a fost generos! Moșul a adus gruparii conduse de…

- Mihai Banu a fost condamnat recent, intr-un alt dosar, la 3 ani de inchisoare, tot pentru trafic de influenta Procurorii de la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Bacau l-au trimis in judecata pe fostul deputat Mihai Banu, aflat in stare de deținere, pentru trafic de influența…

- Oricat aș fi de ocupata, iar acum sunt și eu prinsa in iureșul sarbatorilor, am copii, nepoți, așa ca mi-am dat intalniri cu Moșul, tot imi mai raman cateva ore doar pentru mine. Ore prețioase, dedicate unor conversații peste timp cu maeștrii literaturii, filosofiei. Pentru ca eu cred, dupa Socrate,…