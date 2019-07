Stiri pe aceeasi tema

- ​Circulatia rutiera este intrerupta la aceasta ora pe Autostrada Soarelui, pe sensul Bucuresti catre Constanta, in zona localitatii Valu lui Traian din judetul Constanta, din cauza unui accident, anunța Centrul Infotrafic. Potrivit sursei citate, circulatia rutiera este intrerupta pe Autostrada A2,…

- Potrivit sursei citate, campania de informare si prevenire are loc in perioada 25 iunie-15 septembrie si se desfasoara saptamanal, in locuri cu afluenta mare de public din statiunile de pe litoral (hoteluri, parcuri, unitati de alimentatie publica, spatii si amplasamente dedicate evenimentelor cultural-artistice…

- Cadrele Inspectiei de Prevenire desfasoara, in aceasta perioada, activitati de indrumare si control la unitatile turism, agrement si alimentatie publica, pentru ca in cazul aparitiei unor situatii de urgenta sa fie luate toate masurile de protectie a vietii si bunurilor cetatenilor, respectiv limitarea…

- Urmeaza o perioada cu zile libere pentru romani, in perioada Rusaliilor, asa ca nu au fost putini cei care s-au indreptat sau urmeaza sa plece catre mare. Din pacate, pe autostrada ce leaga Capitala de Constanta a avut loc, vineri dimineata, un accident in care au fost implicate cinci masini. Din datele…

- Turistii aflati pe litoral au posibilitatea sa se plimbe, in perioada sezonului estival, cu autobuzele etajate, acestea parcurgand trasee ce includ mai multe obiective turistice din Constanta, Mamaia si portul...

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, miercuri, la Constanta, cu ocazia deschiderii noului sezon estival, ca exista premisele inregistrarii unor vanzari record in ceea ce priveste spatiile de cazare de pe litoral, scrie Agerpres.

- O macara de pe un bloc in construcție s-a prabușit in Seattle, ucigand patru persoane. Alte patru au fost ranite, dar viața lor nu este in pericol, au precizat autoritațile americane. Macaraua a cazut peste patru mașini aflate pe un bulevard circulat din oraș. Doi macaragii dar și alte doua persoane…

- Politistii constanțeni il cerceteaza pe un cetatean britanic dupa ce a fost depistat ca detinea, intr-un apartament pe care il inchiriase intr-un cartier rezidential din statiunea Mamaia, peste 50 de grame de cocaina si amfetamina, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.…