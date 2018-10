Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 octombrie 2018, in jurul orei 20.00, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Cimpeni au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe raza localitatii Popestii de Sus, comuna Vadu Motilor. Un tanar in varsta 17 ani, din comuna Vadu Motilor, in…

- In urma unui control la o societate de prelucrare a materialului lemnos, politistii din Bistra au confiscat 19,6 metri cubi de material lemnos pentru care reprezentantii societații nu au putut prezenta documente legale. La data de 4 octombrie 2018, politistii Postul de Poliție Bistra impreuna cu reprezentanti…

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat din comuna Ciurila, judetul Cluj, pentru comiterea unor infractiuni la regimul rutier. ”La data de 3 octombrie a.c., în jurul orei 01.55, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca, au depistat pe Calea Manastur din Cluj-Napoca, un barbat…

- La data de 2 octombrie 2018, in jurul orei 16.40, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Tauți, comuna Metes, l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din comuna Meteș, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio…

- Politistii de la Postul de Politie Unirea l-au identificat pe un barbat de 46 de ani, din comuna, ca persoana banuita de savarsirea unui furt din locuinta, cu un prejudiciu de peste 1.000 de lei. In sarcina acestuia s-a stabilit ca, in dimineata zilei de 27 mai 2018, ar fi profitat de faptul ca un cetatean…

- Miercuri, 12 septembrie a.c., in jurul orei 8.00, un tanar de 30 de ani, din comuna Dobrin, in timp ce conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiu, la intrarea in incinta unei statii peco a avariat o pompa de benzina. Acesta a refuzat testarea cu alcooltestul, dar si prelevarea…

- La data de 10 septembrie, politistii Postului de Politie Șpring a fost sesizati de catre un tanar din comuna, cu privire la faptul ca i-a fost furata bicicleta ce o lasase in fata unui local public din comuna. In urma cercetarilor efectuate, politistii au reusit sa identifice persoana banuita de comiterea…

- La data de 8 august 2018, politistii Postului de Politie Farau, sprijiniți de politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei, l-au identificat pe un tanar de 17 ani, din comuna Bazna, judetul Sibiu, ca persoana banuita de comiterea unui furt reclamat politiei in dimineata aceleiasi zile. Se pare ca, in…