- Concentrarea bogatiei s-a accentuat anul trecut, iar 26 de miliardari detin in prezent tot atatia bani cat jumatatea cea mai saraca a lumii, a relatat ONG-ul Oxfam, care a indemnat statele sa-i taxeze pe cei mai bogati, relateaza AFP. ”Prapastia care se casca intre bogati si saraci penalizeaza lupta…

- Fratii Dragos si Adrian Paval, fondatorii Dedeman, au cumparat un pachet semnificativ de actiuni la compania Alro Slatina, pe care au platit peste 100 de milioane de euro. Cei doi detin acum aproape un sfert din combinatul de aluminiu.

- Ultimul Comitet Executiv al FRF din 2018, care a avut loc pe 12 decembrie, a dus la aprobarea noilor conditii pentru ca echipele din Liga 2 sa poata lua startul in competitie incepand cu editia 2019-2020. Membrii acestuia au votat in unanimitate „Regulamentul de certificare a conditiilor…

- Amazon și Alibaba, cele mai mari companii din lume in comerțul electronic, vor avea hub-uri logistice in Romania, in urmatorii ani, anunța Ian Worboys, CEO-ul P3, al doilea cel mai mare proprietar de depozite din Romania. Simultan, el avertizeaza ca, peste doi ani, consumul se va opri din creștere,…

- Guvernul australian s-a intrunit marti pentru a discuta despre posibilitatea mutarii ambasadei din Israel la Ierusalim, transmite Reuters, citand doua surse apropiate dosarului. 'Cabinetul s-a reunit astazi si s-a discutat problema mutarii ambasadei in Israel. Decizia este inca in discutie',…

- Cupa Moș Nicolae, competiție de fotbal feminin organizata de ACS Venus Maramureș in parteneriat cu Asociația Județeana de Fotbal Maramureș, are loc sambata, 8 decembrie, in sala de sport din Șomcuta Mare. ACS Venus Maramureș in parteneriat cu Asociația Județeana de Fotbal Maramureș organizeaza Cupa…