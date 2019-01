Stiri pe aceeasi tema

- Personalitați notorii precum maeștrii Eugen Doga și Nicolae Botgros au participat la forumul Partidului Democrat pentru Moldova de la Strașeni, organizat pentru susținerea candidaturii premierului Pavel Filip la alegerile parlamentare pe aceasta circumscripție.

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, va candida pentru un mandat de parlamentar ȋn circumscripția Ialoveni. Aceasta și-a lansat astazi candidatura, iar printre susținatorii sai se numara ilustrul scriitor Vladimir Beșleaga și celebrul sportiv Nicolae Juravschi. ”Le…

- Nicolae Botgros, Eugen Doga și Maria Stoianov sunt personalitațile care au participat astazi la forumul „PDM pentru Moldova” desfașurat la Strașeni, pentru a susține candidatura lui Pavel Filip la alegerile parlamentrare pe circumscripția Strașeni. Premierul este originar…

- Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre marinarii din echipajele navelor sale au fost raniti in incidentul cu Rusia. Anterior, fortele navale ucrainene anuntasera ca un singur marinar ucrainean a fost ranit dupa deschiderea focului de catre rusi asupra navelor ucrainene din stramtoarea Kerci,…

- In cadrul vizitei Delegației Guvernului Republicii Moldova, condusa de Primul ministru Pavel Filip, la Minsk, ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, impreuna cu șeful IGSU și Președintele Asociației de veterani au avut o intrevedere bilaterala cu ministrul interimar de

- 100 de mii de oameni au venit, potrivit organizatorilor, la adunarea naționala a PDM pentru Moldova. Este vorba despre membri și simpatizanți ai Partidului Democrat din toata țara. Oamenii spun ca s-au adunat pentru a-i susține pe cei de la PDM și spun ca apreciaza reformele care fost facute.…

- Un nou drum renovat in cadrul programului „Drumuri bune pentru Moldova” a fost dat astazi in exploatare in localitatea Sireți, raionul Strașeni. La inaugurarea drumului reabilitat a participat prim-ministrul Pavel Filip, care a accentuat importanța acestui program.

- Locuitorii comunei Greblești din raionul Strașeni se vor bucura de o infrastructura mai moderna. Acolo a fost dat astazi in exploatare un drum reabilitat in cadrul Programului „Drumuri bune pentru Moldova".