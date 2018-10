Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Japoniei, Kisaburo Ishii, isi ia ramas-bun de la romani, la final de mandat, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice, in care isi exprima speranta ca schimburile economice dintre cele doua tari vor creste si in care reaminteste de vizita premierului nipon Shinzo…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va raci considerabil în acest final de saptamâna, iar începând de duminica seara, temperaturile vor scadea pâna la 13-15 grade în zonele de nord. De miercuri, racirea se va simti si în celelalte regiuni ale tarii.„Vorbim…

- Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Doru Vișan, a discutat, la București, cu șefii CEO și reprezentanții Ministerului Muncii despre problema prelungirii avizelor pentru condițiile deosebite de munca. Conducerea CE Oltenia a anunțat, marți, printr-un comunicat de presa, ca in…

- Jean-Marc Vignolles, directorul operational al grupului Orange pentru regiunea Europa a fost numit membru in boardul Orange Romania, liderul pietei locale de telecom, pentru un mandat de 3 ani, conform unei decizii luate de AGA companiei in data de 25 iulie, si publicate ieri in Monitorul Oficial.…

- AFI Europe Romania a publicat rezultatele financiare pentru primele șase luni (S1) ale anului 2018. Conform datelor, venitul operațional net (NOI) din active generatoare de venituri a ajuns la 27 de milioane de euro, inregistrand o creștere de 9% fața de aceeași perioada a anului trecut (de la 24,7…

- Medicover – unul dintre principalii furnizori de servicii medicale private și de diagnostic din Romania a semnat un contract de achiziție pentru Centrul Medical Phoenix, unul dintre furnizorii de top de servicii medicale din zona Olteniei. Achiziția face parte din strategia de expansiune a grupului…

- Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din 1 august exista un proiect privind majorarea prețurilor și tarifelor locale pentru energia termica livrata populației de catre Regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca. Actualele prețuri practicate de RAT Cluj-Napoca au fost aprobate în…

- Alexandra Popoiu, din București, dar și alți cititori, care au primit notificari de la ANAF, pentru diverse restanțe fiscale, ne intreaba cat dintr-o pensie poate fi poprit, lunar, de catre ANAF. Concret, Fiscul poate popri mai mult de o treime dintr-0 pensie? RASPUNS: Codul de procedura civila stabilește…