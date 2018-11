Fratele unui șef de stat, arestat pentru trafic de droguri "Vineri, cetateanul hondurian Juan Antonio Hernandez, fratele actualului presedinte al Republicii Honduras, a fost arestat in orasul Miami, in Statele Unite", potrivit comunicatului guvernamental. Pe 24 octombrie, presedintele Hondurasului "a afirmat clar ca pentru el nimeni nu este mai presus de lege", in timp ce "zvonuri tot mai insistente" anuntau ca fratele sau are legaturi cu traficul de droguri, a reamintit guvernul. "Este o lovitura grea, este trist, este dificil", a recunoscut presedintele Hernandez cu o voce tremuranda jurnalistilor prezenti la congresul formatiunii sale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fratele lui Juan Orlando Hernandez Alvarado, presedintele Hondurasului, a fost arestat la Miami, fiind acuzat de implicare in traficul de droguri, a anuntat Administratia prezidentiala de la Tegucigalpa, potrivit cotidianului The New York Times.

- Procesul fostului lider al celui mai puternic cartel de droguri din lume, Joaquin “El Chapo" Guzman, care a fost extradat din Mexic la inceputul anului 2017, va incepe luni la curtea federala din New York, acesta fiind acuzat de trafic și distributie de droguri, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Procesul fostului lider al celui mai puternic cartel de droguri din lume, Joaquin “El Chapo” Guzman, care a fost extradat din Mexic la inceputul anului 2017, va incepe luni la curtea federala din New York, acesta fiind acuzat de trafic si distributie de droguri, relateaza Reuters.

- Claudiu Morosan, fratele lui Catalin Morosan, care este si consilier judetean iesean din partea PNL, a fost retinut pentru 24 de ore fiind acuzat intr-un dosar de crima organizata. Claudiu Morosan ar fi fost implicat intr-o retea de evaziune si spalare de bani ce ar fi adus un prejudiciu de trei…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Neamt au dispus arestarea preventiva a lui Andru Botezatu, pentru 30 de zile. Decizia nu este definitiva. Cel in cauza este suspectat de trafic de droguri de risc si de mare risc in forma continuata, introducere fara drept in tara de droguri de risc si de mare risc,…