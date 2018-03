Stiri pe aceeasi tema

- Subiecte Matematica simulare BAC 2018. Barem Matematica simulare BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a si a XI-a sutin miercuri, 21 martie, proba obligatorie a profilului din cadrul simularii la Bacalaureat 2018, la Matematica sau Istorie.

- PNL va contesta la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea prin care Regia Autonoma Editura didactica si pedagogica se transforma in societate pe actiuni, a anuntat deputatul liberal Florica Chereches. "Pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de astazi si maine la vot final avem propunerea…

- Politistii de la Serviciul de investigatii criminale si cei de la trupele speciale au descins, vineri dimineata in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis, la locuintele a trei persoane, suspectate intr-un dosar de camatarie. Printre suspecti se afla si un profesor de la liceul din localitate,…

- Arheologul James Mellaart, celebru pentru descoperirea unei uluitoare culturi neolitice in Turcia, denumite Catalhoyuk, care are o vechime estimata la 9.000 de ani, isi fabrica singur dovezile arheologice care sa-i sustina ipotezele, conform unui material publicat de Live Science. James…

- Procurorii anticoruptie inchid inca un dosar și anume, cel al fostului ministru al Transporturilor, Ovidiu Silaghi, scriu jurnaliștii de la stirileprotv.ro. Dar nu pentru ca faptele s-ar fi prescris, ci pentru ca acuzatiile de trafic de influenta nu pot fi dovedite. Demnitarul fusese dat pe mana DNA…

- Razboi interlop pe strazile miliardarilor din București. O familie puternica din Capitala a fost implicata intr-un scandal care s-a terminat prin injunghierea fratelui unei vedete foarte apreciate de romani.

- Razboi interlop pe strazile miliardarilor din București. O familie puternica din Capitala a fost implicata intr-un scandal care s-a terminat prin injunghierea fratelui unei vedete foarte apreciate de romani.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca informația conform careia ar fi vizat intr-un nou dosar la DNA este greșita. El susține ca nu a fost chemat la nicio instanța judecatoreasca, pentru ca, in conformitate cu procedura, daca se redeschidea un dosar care il viza,…

- Momente grele pentru Elena Gheorghe. Artista a postat pe contul de socializare un clip, in care apare și bunica ei, care s-a stins din viața in urma cu cinci luni , chiar inainte de botezul fetiței sale. Interpreta nu iși poate reveni dupa moartea acesteia. In prag de 8 martie, Ziua Femeii, Elena Gheorghe…

- Un celebru club de noapte din Capitala a fost “gazda” unei incaierari in toata regula. Scandalul a izbucnit din cauza lui ”Dany al lui Nikos”, interlop devenit celebru dupa ce a batut o turista pe plaja din Mamaia. Acesta a intrat intr-un conflict cu bodyguardul lui “Bozo”, fiul ministrului Fondurilor…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca s-au contopit șapte formulare intr-unul singur, iar oamenii vor avea de facut o sigura plata pe an. Noul termen pentru depunerea formularului este 15 iulie.„Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau…

- Actorul Richard E. Grant, celebru pentru rolul Izembaro din serialul "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", a fost spitalizat dupa ce a fost lovit in cap cu o bara din metal, un incident despre care nu a oferit niciun detaliu, potrivit contactmusic.com.

- Un fost procuror al Parchetului Tribunalului Constanta a fost condamnat vineri de Curtea de Apel Constanta la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. El a fost judecat pentru ca a cerut 500 de euro pentru a interveni intr-un dosar legat de infractiuni la regimul circulatiei,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, s-a declarat mirat, miercuri, de faptul ca, in ultima perioada, i-ar fi devenit antipatic presedintelui partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca el a ramas acelasi care i-a stat alaturi acestuia "in momente foarte grele". Intrebat de jurnalisti, la…

- In aceasta dimineața, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale – Inspectoratul General al Politiei Romane, sub...

- Dosar penal cu acuzatii grave constituit pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi. Anchetatorii ieseni au demarat o investigatie cu privire la sacrificarea ilegala a sute de cai, operatiune care s-ar fi realizat cu complicitatea unui functionar public din Iasi, care ar fi intocmit fraudulos…

- Traian Basescu a dezvaluit motivul pentru care Curtea de Apel București a dispus, in noiembrie anul trecut, achitarea avocatului Radu Pricop. Ginerele fostului președinte al Romaniei a fost implicat in dosar pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals in declarații.

- Catalin Moroșanu a trecut prin momente grele in Asia, chiar el recunoaște asta! Durul care iși rupe adversarii in ring a fost aproape “rupt” de aventura extrema prin care a trecut la filmarile pentru “Asia Express”, emisiunea de la Antena 1 pentru care a facut echipa cu fratele lui, Claudiu . Luptatorul…

- In urma cu cateva zile, Nutu Camataru ar fi facut un gest de-a dreptul neasteptat pentru "Brazilianca" lui, scrie spynews.ro. Mai exact, focoasa bruneta ar fi fost asaltata cu zeci de cadouri trimise de sotul ei. Citeste si Sile Camataru si fostul lider al "Sportivilor", Radu Cristian Rosca,…

- Elly si Cristian fomeaza unul dintre cele mai iubite cupluri care s-au format in casa "Mireasa pentru fiul meu". Chiar daca au intampinat greutati, dragostea lor a ramas la fel de frumoasa si pe zi ce trece mai trainica.

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri seara, ca atacul din ultima perioada asupra justitiei nu este unul intamplator si vizeaza "ingenuncherea statului roman, umilirea societatii".

- Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca a deschis un dosar penal in care sunt anchetate faptele din inregistrarile prezentate de Antena 3.”Ca urmare a solicitarilor mass-media de a prezenta un punct de vedere in legatura cu relatarile jurnalistice…

- In opinia politicianului Gelu Visan „organizația mafiota DNA se prabușește”, transmitandu-i totodata Laurei Codruta Kovesi, pe care o numeste „capațana mafiei DNA” o zicala din batrani: „Vine capra la carlig”. Membrul PMP a mai completat ca finalul sefei DNA poate veni de la controversatul procuror…

- Actorul american John Gavin, cunoscut pentru rolul sau din "Psycho", a decedat vineri la varsta de 86 de ani, informeaza DPA, citand relatari aparute in mass-media. Gavin a murit in casa familiei sale din Beverly Hills, California, a precizat Hollywood Reporter, citand un purtator de cuvant al sotiei…

- Actrița Dana Voicu a trecut prin momente dramatice in trecut, cand un lift i-a strivit capul. Actrița Dana Voicu a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena Stars, in care a relatat unul dintre cele mai dramatice episoade din viața sa. Dana Voicu a trecut prin clipe cumplite dupa ce un…

- Blocul National Sindical (BNS) nu a blocat avizul din cadrul Consiliului Economic si Social (CES) pentru o ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele BNS, Dumitru Costin. Declaratia liderului sindical vine in contextul in care ministrul Muncii,…

- Politistii din Galati, sub coordonarea unui procuror, au facut, joi, 67 de perchezii intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei. Peste 40 de persoane au fost duse la audieri. Potrivit unui comunicat al IPJ Galati,…

- Politistii din Calarasi fac, luni dimineata, 18 perchezitii in Capitala si in judetul Calarasi, la locuintele mai multor persoane suspectate de crearea unui prejudiciu de 2,8 milioane de lei, prin activitati ilegele cu tigari si tutun, conform Politiei Romane.

- Unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, Ed Sheeran, a anunțat oficial logodna cu iubita sa! Fanii sunt extaziați de vestea primita pe rețelele de socializare și așteapta, cu nerabdare, fotografii de la ceremonia cantarețului.

- Joi a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 29/2018, care se adreseaza persoanelor fizice ce au realizat vanzari de imobile in calitate de persoana fizica si care au achitat impozitul pe venitul din cedarea proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.Aceasta lege vine si acorda o amnistie…

- Fratele polițistului, prins ieri în flagrant delict cu mita, a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție cu puțin timp în urma. Și acesta este polițist banuit de trafic de influența, doar ca pe un alt dosar. Potrivit materialelor anchetei, în toamna anului…

- Un barbat a fost retinut de procurorii anticoruptie din Iasi, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 30.000 de euro. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași anunta, intr-un comunicat remis Vocea.biz, ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale…

- Mara Banica trece prin momente grele, dupa ce a aflat ca “fratele ei“ este bolnav. Vedeta a postat o fotografie pe pagina sa de Facebook , dar si un mesaj emotionant, in care le-a impartasit prietenilor virtuali in ce stare este Zorro.

- Politistii de investigatii criminale din Blaj l-au identificat pe un barbat de 33 de ani, din Blaj, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de distrugere sesizata politiei la sfarșitul lunii decembrie 2017. Se pare ca barbatul ar fi distrus tastatura unui aparat ATM apartinand unei unitati…

- Politisti din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane fac, luni dimineata, 20 de perchezitii la sediile unor firme si la locuintele unor persoane intr-un dosar in care instrumenteaza infractiuni economice precum evaziune fiscala si spalare de bani.

- Descoperire macabra in fata Institutului de Istorie "George Baritiu" din Cluj Napoca. Un celebru academician, membru al Academiei Romane, a fost gasit mort, intr-o pozitie nefireasca. Prof. univ. dr Nicolae...

- Procesul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Aristotel Cancescu, este judecat incepand cu 2015 pentru fapte de coruptie a avut joi primul termen din acest an, judecatorii Tribunalului continuand audierea martorilor, printre care directorul Muzeului Primei Scoli Romanesti…

- Procurorii fac perchezitii la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor.Cazul vizeaza o licitatie trucata pentru achizitionarea vaccinurilor antirabice. Trei persoane au fost retinute.REVENIM CU DETALII.

- Primarul comunei Arieseni, din judetul Alba, Vasile Marin Jurj, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, Agerpres, edilul este acuzat de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente…

- Malin Bot și alți protestatari se aflau in fața partidului pentru a scanda impotriva lui Liviu Dragnea. Susținatorii PSD au cerut intervenția jandarmilor pentru ca protestatarii Rezist sa paraseasca zona. Jurnalistul Malin Bot, dar și alți protestatari s-au opus. "Ceea ce faceți este un abuz. Nu aveți…

- 13 persoane, printre care oameni de afaceri, un judecator, un fost inspector scolar si doi politisti, au fost trimise in judecata, anchetatorii vorbind despre acuzatii de constituirea unui grup infractional, dare si luare de mita, trafic de influenta, abuz in serviciu, cumparare de influenta si fals…

- Clujul va ridica doua statui pentru a karca anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire de la 1918. ”Finanarile existente vizeaza realizarea unor statui, cum ar fi statuia celui care a citit declarația unirii de la Alba Iulia, cardinalul…

- A pus in pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice. La data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 11.30, politistii Postului de politie Jidvei l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In…

- Curtea de Apel Constanta a amanat, pentru saptamana viitoare, decizia finala in cazul unui barbat care a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare, cu executare, pentru ca, in 2014, a ucis un caine, pe care l a taiat cu sabia. Conform unor surse, este pentru prima data cand intr un…

- Recunoașteți vedeta deghizata in blanosul Caesar din Planeta Maimuțelor? Ei bine, starurile care au luat parte la cel mai spectaculos spectacol de divertisment din noaptea dintre ani au ghicit-o.

- Gheorghe Stefan, fost primar al municipiului Piatra Neamt si vicepresedinte al PDL, a fost trimis in judecata de DNA intr-un nou dosar, fiind acuzat de trafic de influenta in legatura cu...

- Șefulm Poliției Rutiere din Giurgiu impreuna cu alțe doua persoane au plecat la vanatoare in seara de Ajun pe un lac din apropiere. Potrivit Realitatea Tv, din anumite motive, inca necunoscute, barca s-a rasturnat, iar o persoana nu a supraviețuit. a fost gasita abia astazi. Conform sursei…