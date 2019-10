Stiri pe aceeasi tema

- Consulul general de la Milano, Adrian Georgescu, a dat in judecata Guvernul Romaniei, dupa ce a fost rechemat la post. La Curtea de Apel București a fost inregistrat in 2 septembrie 2019 dosarul nr. 4921/2/2019, la Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, in care reclamant este Adrian Georgescu,…

- Președintele Klaus Iohannis, un nou refuz adresat premierului Viorica Dancila. Cei șase miniștri propuși de premier spre numire in Executiv au fost respinși de președinte. El a numit remanierea propusa de Dancila ca fiind neavenita și nepotrivita. Șeful statului a precizat ca niciun ministru nu va…

- Rabinul Comunitatii Originarilor din Romania, Josef Wasserman, a facut, vineri, un apel catre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila sa lase la o parte divergentele si sa ajunga la un consens politic in vederea desemnarii ambasadorului Romaniei in Israel, dupa mai bine de trei ani…

- Calin Popescu Tariceanu lauda initiativa Gabrielei Firea de introducere a unei taxe de poluare in Capitala. La scurt timp, de la masurile anuntate de primarul general privind reducerea poluarii cauzata de masini, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca ALDE sustine initiativa si…

- Primarul general, Gabriela Firea isi deleaga atributiile privind ordinea publica in perioada 8-11 august catre viceprimarul Aurelian Badulescu. Acelasi lucru s-a intamplat si anul trecut in preajma datei de 10 august la care era anuntat protestul Diasporei in Piata Victoriei. ″In exercitarea atributiilor…

- Ministrul Afacerilor Externe reacționeaza la declarațiile premierului Bulgariei care i-a facut needucați pe turiștii romani și ii condiera responsabili de raspandirea pestei porcine in Bulgaria. ”Dincolo de argumentele tehnice ce vor fi oferite de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru…

- Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca a discutat telefonic cu presedintele Klaus Iohannis despre propunerile de ministri pentru cele trei portofolii guvernamentale. Premierul a afirmat ca asteapta un raspuns din partea sefului statului, care i-a spus ca nu a luat o decizie. Tot miercuri dimineața,…

- Un copil de 12 ani si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie produs chiar de fratele lui mai mare. Tragedia a avut loc marți dimineata in localitatea Bacești, din judetul Vaslui. Copilul de 12 ani a luat masina familiei si a plecat sa il ia pe fratele lui care venea cu un microbuz din Anglia.…