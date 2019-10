Stiri pe aceeasi tema

- Fratele presedintelui iranian Hassan Rouhani, Hossein Fereydoun, a fost incarcerat miercuri la Teheran pentru a ispasi o recenta condamnare de 5 ani de inchisoare pentru coruptie, potrivit agentiei de presa Isna, preluata de AFP.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca formatiunea pe care o conduce nu acorda nimanui un cec in alb, si va putea preciza daca va sustine sau nu viitorul guvern dupa anuntarea numelui premierului desemnat. "Probabil ca astazi domnul Iohannis va anunta viitorul prim-ministru. Eu am spus ca nu dam…

- Fratele presedintelui iranian Hassan Rohani, Hossein Fereydoun, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, intr-un proces de coruptie, a anuntat marti surse oficiale, relateaza AFP, potrivit news.ro.”In ceea ce-l priveste pe Hossein Fereydoun, pedeapsa de sapte ani de inchsoare pronuntata…

- Premierul Viorica Dancila il critica dur pe presedintele Klaus Iohannis, dupa decizia Curtii Constitutionale prin care se constata ca a generat un conflict juridic de natura constitutionala prin refuzul numirii ministrilor interimari. Dancila ii cere demisia lui Iohannis."Un gest de onoare…

- Liderul opoziției din Coreei de Sud, Hwang Kyo-ahn, este cel mai recent caz de politician care s-a ras in cap in semn de protest fața de deciziile guvernului. Luni seara, Hwang Kyo-ahn și-a ras parul in fața palatului prezidențial, cerand in acest fel președintelui sa il demita pe noul ministru al Justiției,…

- ​Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca vineri va avea loc la Biroul Executiv Central (BEC) depunerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis la prezidentiale."Biroul Executiv al PNL a decis ca în data de 20 septembrie sa aiba loc depunerea candidaturii presedintelui Klaus…

- Presedintele sudanez destituit Omar el-Bashir a primit 90 milioane de dolari in bani lichizi de la regimul saudit, a afirmat luni unul din anchetatori, in prima zi a procesului de la Khartoum in care fostul sef de stat este judecat pentru coruptie, relateaza AFP. Brigadierul de politie…