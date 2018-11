Stiri pe aceeasi tema

- Fratele președintelui din Honduras, Juan Orlando Hernandez, a fost arestat vineri, in Statele Unite, in legatura cu acuzația de trafic de droguri, a declarat vineri guvernul din Honduras citat de Reuters.

- Ministrul a explicat cum a fost aceasta experiența. ”Saptamana ce tocmai s-a incheiat am condus delegația Parlamentului Romaniei la misiunea AP OSCE de monitorizare a alegerilor "mid-term" din SUA (alegerile care au loc la jumatatea mandatului Președintelui SUA; acestea au ca rezultat alegerea…

- Un tanar de 28 de ani din Targu Jiu va sta cinci ani in spatele gratiilor pentru trafic de droguri. Polițiștii gorjeni au reușit sa il prinda dupa ce a fugit din Finlanda, acolo unde a comis ilegalitațile. Acesta era dat in urmarire la nivel național și internațional inca din luna iulie. Persoana urmarita…

- Turneul de promovare in Romania a programului și platformei Smart Start USA a ajuns astazi la final. Acesta va fi urmat de doua conferințe susținute in Statele Unite, la New York - 27 noiembrie și Miami - 29 noiembrie. Companiile care doresc sa participe la aceste evenimente pot gasi toate informațiile…

- Adminstratia Trump le va transmite liderilor rusi ca Statele Unite intentioneaza sa se retraga din Tratatul fortelor nucleare intermediare (INF), intr-un efort de a contrabalansa dezvoltarea capabilitatilor militare ale Chinei in Pacific, au informat mai multe surse, relateaza The New York Times.

- Rusia poate incerca influentarea alegerilor din Romania Mark Pfeifle, expert american în comunicare digitala si securitate cibernetica a avut astazi o întâlnire cu jurnalistii la Ambasada Statelor Unite din Capitala. Bazându-se pe experienta ultimelor alegeri americane când…

- Administrația din Statele Unite a decis marți impunerea unui nou set de sancțiuni care o vizeaza pe soția președintelui Nicolas Maduro, pe vicepreședintele din Venezuela și pe ministrul Apararii, relateaza Reuters.Decizia de a impune un nou set de sancțiuni este legata de dezaprobarea Statelor…

- Un roman in varsta de 26 de ani a fost arestat in Italia pentru posesie de droguri. Carabinierii l-au arestat pe tanarul roman in urma unui control in trafic. Acesta a fost oprit de poliție in orașelul Valda. In automobilul romanului au fost descoperite 25 de grame de cocaina și 100 de grame de hașiș,…