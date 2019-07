Stiri pe aceeasi tema

- Industriasul indian Pramod Mittal, fratele miliardarului Lakshmi Mittal, a fost arestat marti în Bosnia într-o ancheta financiara asupra unor presupuse fraude, a anuntat procuratura locala, relateaza AFP. Presupusa frauda se refera la administrarea unei uzine cocsochimice din Lukavac…

- Hackeri neidentificati au furat date personale ale unor milioane de bulgari de la fisc, au anuntat marti autoritatile, care noteaza o posibila legatura rusa in scandal, relateaza The Associated Press.

- Poliția din Brazilia a destructurat o uzina clandestina de mașini de lux care producea replici dupa modele de lux precum Ferrari și Lamborghini. Din fabrica deținuta de un barbat și de fiul sau, mașinile erau vandute la prețuri chiar și de cinci ori mai mici decat modelele originale. Anchetatorii au…

- Trei sirieni au fost depistrați duminica de polițiștii de frontiera de la Calafat. Aceștia au incercat sa intre ilegal in Romania. Cei trei sirieni erau ascunși printre cutii cu textile intr-un microbuz condus de un bulgar. Este vorba despre un barbat, in varsta de 22 de ani, si doi minori, in varsta…

- ''Ultima data am vorbit cu el cand se afla in pușcaria din Madagascar prin intermediul lui Raducu. Radu a fost sechestrat fara acte 6 zile intr-o secție de poliție. Azi dimineața avocatul a facut o plangere pentru cum autoritațile din Madagascar au facut extradarea. Eu am aceasta plangere…

- Patru persoane, dintre care doua femei, suspectate de implicare într-un trafic de organe, au fost arestate în Kosovo, a anuntat vineri politia într-un comunicat, relateaza AFP citat de Agerpres.Suspectii, retinuti joi în cursul unui raid al fortelor de ordine într-o…

- Cei opt cetateni germani, toti de origine bosniaca - patru barbati si patru femei - fusesera monitorizati de autoritati de mai mult timp. Ei sunt banuiti ca au oferit sprijin financiar Statului Islamic, insa nu au planificat niciun atac terorist, conform autoritatilor germane.''Cazul Oberhausen…