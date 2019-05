Stiri pe aceeasi tema

- Extradarea fostului primar al Constanței ar putea fi blocata, a anuntat Mihai Mazare, citat de Romania TV. Fratele lui Radu Mazare spune ca autoritatile romane fac un abuz prin extradarea de urgenta intrucat nu ar fi fost respectate toate formalitațile de extradare. Mai mult, se pare ca Radu Mazare…

- Rasturnare de situație in cazul lui Radu Mazare. Fratele fostului primar al Constanței a declarat in exclusivitate pentru Antena 3 ca acesta ar putea sa nu fie adus in țara luni, așa cum au anunțat...

- Informația privind o eventuala evadare a lui Radu Mazare din locul de detenție din Antananarivo (Madagascar) NU se confirma. Așa susține pentru STIRIPESURSE.RO surse din zona de securitate naționala. ”Totul se desfașoara conform programului” susține sursa citata deși in acest moment fizic, Radu Mazare,…

- Intr-un interviu pentru Stirile PRO TV, ministrul de justitie din tara africana, a confirmat extradarea si a declarat ca e posibil ca pana joi, dosarul de extradare sa fie gata, si Radu Mazare sa paraseasca insula. Si Ana Birchall, ministrul interimar al Justitiei de la Bucuresti, a confirmat marti…

- Cursa contracronometru la Ministerul Justiției pentru extradarea lui Radu Mazare. Ministerul trebuie sa traduca dosarul cu 600 de pagini in cel mult doua zile și sa trimita cererea cat mai repede pentru ca expira mandatul de arestare provizoriu emis de statul Madagascar pe numele fostului primar, noteaza…

- Ministerul Justitiei incepe demersurile pentru extradarea lui Radu Mazare, retinut de autoritatile din Madagascar. Institutia asteapta un raspuns de la judecatorii Curtii de Apel Bucuresti. Acestia vor analiza daca sunt intrunite condițiile extradarii si vor informa Ministerul Justitiei care trebuie…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a declarat miercuri ca MJ poate sa demareze procedurile legale in vederea extradarii fostului primar Radu Mazare numai dupa ce primeste de la Curtea de Apel Bucuresti o decizie ca sunt indeplinite conditiile pentru extradare. "Va pot confirma ca, astazi,…

- Poliția Romana a sesizat Curtea de Apel București, cu privire la arestarea lui Radu Mazare in Madagascar, instanța urmand sa analizeze daca sunt intrunite condițiile extradarii.Ulterior, Curtea va informa Ministerul Justiției, care va cere autoritaților din Madagascar extradarea fostului edil.…