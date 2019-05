Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare a fost vizitat, vineri, la penitenciarul Rahova de fratele sau, Mihai. La finalul vizitei, acesta a povestit ca fostul edil este mulțumit de condițiile din inchisoare și ca planuiește sa scrie la revista penitenciarului dupa ce termina perioada de carantina. „E foarte mulțumit, eu pot sa…

- ratele lui Radu Mazare, Mihai, s-a prezentat, vineri, la Penitenciarul Rahova pentru a-i aduce mancare, acesta declarand ca fostul edil este mulțumit de condițiile din detenție, spre deosebire de cele din Madagascar și intenționeaza sa scrie la revista inchisorii și sa iasa la munca.Citește…

- Radu Mazare contesta condamnarea definitiva de 9 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor fictive din Constanța. Avocata sa, Ioana Focșa, a declarat marți pentru G4Media.ro ca fostul primar al Constanței a depus la Instanța Suprema o contestație in anulare. Radu Mazare a fost adus luni in Romania…

- ”Ca și in cazul celor doua colege de partid din Costa Rica, operațiunea nu e a aducerii lui Radu Mazare, ci a trimiterii. Acolo au fost niște probleme interne. La nivel de Madagascar, daca ai niște bani poți sa ieși și președintele țarii. Se fac tot felul de speculații ca a fost adus tocmai in campanie…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-și ispași pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania, a fost escortat cu Poliția pana la Penitenciarul Rahova.Fostul edil a fost adus cu un avion de linie Tarom, aeronava avand escala la Paris. Citește…

- Mihai, fratele lui Radu Mazare, face declarații care dau totul peste cap. Deși s-a anunțat ca luni, pe 20 mai, acesta va fi adus in țara, fratele fostului edil al orașului Constanța face nou dezvaluiri.

- Fratele lui Radu Mazare, Mihai Mazare, a infirmat, sambata, informația potrivit careia fostul edil ar fi evadat din inchisoarea din Madagascar, precizand ca Radu Mazare a cerut mutarea din "pușcaria grea in care s-a aflat pana acum intr-o alta zona a pușcariei in care sunt condiții puțin mai bune".Citește…

- Fratele lui Radu Mazare, Mihai Mazare, a facut sambata dezvaluiri incredibile in exclusivitate la Antena 3."Am vorbit cu el ultima oara acum doua zile. El este in lupta cu sistemul inca din anul 2005 si lucrul asta l a calit foarte mult. E adevarat ca i a si creat o uzura, dar nu e prima oara cand trece…