Stiri pe aceeasi tema

- "De peste patru ani nu mai dau declaratii si nu mai sunt deloc implicat in viata publica sau politica. Cu toate acestea constat ca numele meu, viata si persoana mea suscita in continuare un urias interes. Nu inteleg de ce si nu pot sa fiu decat surprins si impresionat. In acest context doresc sa fac…

- Radu Mazare, fostul primar al orasului Constanta, este in custodia politistilor romani, a anuntat, luni, IGPR. Fostul primar al Constantei urmeaza sa fie adus in tara luni seara. Fratele lui Radu Mazare, Alexandru Mazare, a afirmat luni, referindu-se la cei care se bucura de situatia fostului primar,…

- Radu Mazare nu a cerut azil politic in Franța, a afirmat fratele acestuia, Mihai Mazare. Avocații sai au sesizat insa autoritațile franceze, susținand ca fostul primar al Constanței ar fi fost victima unui abuz in Madagascar. Cererea de extradare nu ar fi fost luata de un judecator, a spus Mihai Mazare.…

- Fostul senator Alexandru Mazare a declarat luni ca nu a vorbit cu fratele sau, Radu Mazare, care urmeaza sa fie adus in cursul acestei zile din Madagascar, pentru a-si ispasi pedeapsa intr-un penitenciar din Romania. Inainte de a intra in sediul Instantei supreme, el a avut un mesaj la…

- Alexandru Mazare s-a prezentat luni la sediul ICCJ. El le-a spus jurnaliștilor ca nu a vorbit cu Radu Mazare, care urmeaza sa ajunga astazi in Romania. Tot el a avut un mesaj dur pentru cei care s-au bucurat de situația fostului edil.„Nu am vorbit cu el. Am o mare rugaminte. Am vazut ca foarte…

- Mihai, fratele lui Radu Mazare, face declarații care dau totul peste cap. Deși s-a anunțat ca luni, pe 20 mai, acesta va fi adus in țara, fratele fostului edil al orașului Constanța face nou dezvaluiri.

- Radu Mazare ar putea sa nu ajunga luni în România. Cel puțin asta susține fratele sau, Mihai Mazare. Acesta a declarat pentru Mediafax ca fostul edil al Constanței ,,nu va merge luni la aeroport".

- Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a declarat, marți, ca procedura de extradare a fostului primar al Constanței, Radu Mazare, ține acum exclusiv de autoritațile din Madagascar, precizand ca decizia extradarii va fi luata acolo."Acum procedurile țin exclusiv de autoritațile din…