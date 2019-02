Fratele lui Radoi si-a bagat nevasta in spital

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Radoi, fratele fostului fotbalist Mirel Radoi a fost transferat marti, 12 februarie, la Timisoara, dupa ce in cursul zilei de luni a cazut de la etajul patru al blocului din Drobeta Turnu Severin in care locuieste cu sotia.

- Mihai Radoi, fratele selectionerului nationalei de tineret Mirel Radoi, este transferat, marti dupa-amiaza, de la Spitalul Judetean de Urgenta din Drobeta Turnu Severin la un spital din Timisoara. "Chiar...

