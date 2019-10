Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii de la Omoruri din Poliția capitalei au reținut, vineri seara, un suspect in cazul crimei din piața Constituției de acum cateva zile, acolo unde doua gaști de interlopi s-au batut in plina strada.Citește și: Informații despre starea de sanatate a Tamarei Buciuceanu Botez! Cum se simte…

- Noi detalii in cazul crimei de la Piata Constitutiei! Vineri dimineata, politistii au facut 21 de perchezitii in casele principalilor suspecti. Printre acestia se numara si "fratele lui Pepe", iar admiratorii cantaretului sunt in soc!

- Un antrenor de box din București, Romeo Paun, se afla printre suspecții in cazul crimei din Piața Constituției, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Poliție, barbatul aflandu-se la ora transmiterii știrii la audieri la Poliția Capitalei. Mai multe persoane au ajuns, vineri, la sediul Poliției Capitalei…

- Anchetatorii continua, la o luna de la descinderea politistilor la „casa groazei“, sa verifice centimetru cu centimetru locul presupuselor crime, suspectul Gheorghe Dinca fiind readus, luni dimineata, la locuinta sa din Caracal.

- Suspectul in cazul crimei de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost retinut pentru 24 de ore. El este acuzat de viol si trafic de minori. In cursul nopții, dosarul penal a fost preluat de D.I.I.C.O.T. Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a declinat catre DIICOT Craiova ... The post Suspectul in cazul crimei…

- Mihai Bendeac a postat un mesaj pe contul de socializare, in cazul crimelor petrecute in Caracal, care au șocat intreaga Romania. Actorul este revoltat de cele intamplate și de felul in care a acționat poliția in aceasta situație cutremuratoare. „Adevarații criminali sunt alții! Cum ai dormit, tu,…

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Acesta va fi dus in fata instantei cu propunere de arestare preventiva.

- Prin apelarea numarului de urgența 112 este furnizata și disponibila in mod automat informația de localizare transmisa de operatorul retelei publice mobile. Zona primara de localizare este reprezentata sub forma unui unui cerc sau sector de cerc, așa cum se poate observa in imaginile de mai jos.In…