- Aimee Iacobescu a murit la varsta de 71 de ani, chiar de Ziua Internationala a Teatrului si urmeaza sa fie inmormantata vineri. Trupul neinsuflețit al regretatei actrițe a fost depus deja la capela Cimitirului Ghencea Militar.

- Trupul neinsufletit al regretatei actrite Aimee Iacobescu a fost depus joi la capela Cimitirului Ghencea Militar. Inmormantarea va avea loc vineri, de la orele 13.00. Fratele ei geaman, Dorel, susține ca a simțit cand s-a stins din viața artista. Ea a murit duminica, la varsta de 71 de ani, dupa ce…

- Aimee Iacobescu a murit la varsta de 71 de ani dupa o lunga și cumplita lupta cu cancerul, dar și cu saracia. Aimee Iacobescu, pe care ne-o amintim indeosebi ca Domnița Ralu din seria Haiducii, a fost considerata una dintre cele mai frumoase actrițe din Romania, iar talentul sau și rolurile interpretate,…

- Aimee Iacobescu a murit la varsta de 71 de ani, dupa ce in ultimii ani a trait o adevarata drama. Diagnosticata cu cancer, actrita, cu o cariera de peste 40 de ani in teatru si film, a cerut cu disperare ajutorul UNITER pentru a-si putea plati tratamentul costisitor si pentru a-si asigura un trai decent,…

- Sapte rachete balistice trase de rebelii siiti yemeniti au fost interceptate in cursul noptii de duminica spre luni in spatiul aerian al Arabiei Saudite, iar resturile au facut un mort si doi raniti, a anuntat coalitia militara condusa de Riad, scrie AFP.

- Tragedie in muntii Alpi din Franta. Doua femei au murit, iar un barbat a fost ranit in urma unei avalanse. Victimele, in varsta de 57, si respectiv, 58 de ani, erau la schi.Presa locala scrie ca incidentul s-a produs la o inaltime de trei mii de metri.

- Petruta Gheorghe, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a vorbit intr-un interviu la Antena 3, despre omul Andrei, despre pasiunile sale, dar si faptul ca divortul nu a reprezentat momentul in care iubirea dintre ei nu a mai existat.

- Un politist care a fost ranit in timpul luarii de ostatici dintr-un supermarket din Franta a murit. El a fost impuscat cand se afla in magazin pentru a negocia cu atacatorul, propunandu-i sa il ia pe el in schimbul uneia dintre femeile aflate in supermarket, transmite CNN.

- Atacatorul a ucis trei persoane si a ranit alte 16 in timpul luarii de ostattici care a avut loc vineri, intr-un magazin din orasul francez Trebes on Friday, atac considerat de autoritati ca fiind un act terorist. Lt. Col. Arnaud Beltrame a fost impuscat in timpul atacului, fiind spitalizat. Decesul…

- Vestea ca Andrei Gheorghe s-a prapadit singur in propria casa a lovit ca un traznet, inclusiv familia jurnalistului. Andrei Gheorghe a lasat un mare gol in urma prin disparitia sa. Desi era divortat de cativa ani, reputatul om de radio si televiziune era foarte apropiat de fosta soție, dar mai ales…

- Mira reactioneaza dupa ce fratele ei vitreg a murit intr-un tragic accident de masina. Artista a postat pe contul de socializare o imagine cu o lumanare, alaturi de care a scris un mesaj, in care le mulțumește fanilor pentru susținere. Mira a postat pe Instagram o fotografie in care iși exprima doliul.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au promis ca vor pregati "o foaie de parcurs" privind reformarea Uniunii Europene, si care ar urma sa fi discutata la summitul UE din luna iunie, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Liderul de la Paris a declarat…

- Soția lui What’s Up nu este insarcinata, așa cum artistul a lasat sa se ințelaga pe 8 Martie, cand a facut anunțul pe contul de socializare. Fanii acestuia i-au felicitat imediat, insa interpretul a lamurit misterul abia la cateva zile, ca de fapt Simina nu este inca gravida. “Te iubesc, sotia mea mica, #viitoaremamica”,…

- Un tanar de 26 ani a murit, marti, in municipiul Galati, dupa ce a cazut de la etajul noua al blocului in care locuia, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean. Trupul barbatului, imbracat sumar, a fost gasit de vecini pe trotuarul din spatele blocului. Acestia au sunat la 112,…

- La doar cinci zile de la decesul lui Davide Astori, capitanul Fiorentinei stingandu-se in somn, la 31 de ani, din cauza unui stop cardiac, un tanar fotbalist a murit in Franța in circumstanțe similare. Thomas Rodriguez, care ar fi implinit 19 ani pe 1 aprilie, jucator la echipa U19 a lui FC Tours, din…

- O femeie romanca, rezidenta la Viareggio, Italia, a murit la doar 31 de ani. Vasilica Minodora Vaduva a cazut din picioare dupa ce a simțit o durere de stomac puternica in timp ce mergea pe strada. A fost transportata cu o ambulanța la camera de urgența a spitalului din Versilia, insa…

- Madalina Manole a murit chiar de ziua ei. Pe 14 iulie 2010 a implinit 43 de ani. Trupul fara viata al regretatei artiste a fost gasit de Petru Mircea chiar in vila din Otopeni unde locuiau. Ei au un baiat impreuna, care s-a nascut pe 8 iunie 2009. Petru Mircea Jr. este crescut de soțul […] The post…

- Barbatul avea 78 de ani si se afla la primarie in momentul in care i s-a facut rau. In urma cazaturii, acesta a murit pe loc. Medicii ajunsi la fata locului nu l-au mai putut salva. Barbatul era cunoscut cu probleme cardiace si nu este exclus ca decesul sa fi fost provocat de un infarct. Trupul…

- Inca doi schiori și-au pierdut viața in acest weekend in Franța, dupa ce zilele trecute patru persoane au murit din aceeași cauza in Alpii francezi. Cei doi sint spanioli și faceau parte dintr-un grup de cinci persoane printre care se afla și un ghid, scrie AFP citat de Agerpres. Ceilalti trei membri…

- Maratonistul etiopian Bekele Chala Adugna a murit electrocutat. Bekele Chala Adugna, 24 de ani, iși facea, ieri, antrenamentul de dimineața. In timpul alergarii, a calcat, din greșeala, pe un cablu de alimentare cu energie electrica. A decedat aproape instantaneu. Cei care i-au sarit in ajutor n-au…

- O mama a fost arestata dupa ce și-a lasat doi dintre copii sa doarma și sa se joace timp de doua zile in camera in care se afla sora lor moarta. Serina Madden, in varsta de 31 de ani, a ajuns pe mana autoritaților dupa ce și-a expus copiii de noua, respectiv zece ani, la o asemenea situație. …

- Tragedie fara margini pentru presa româneasca. Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața, duminica seara (25 februarie). Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina…

- Inceputul saptamanii vine cu o veste trista pentru cunoscutii si apropiatii lui Sorin Avram, fratele redactorului-sef adjunct al ziarului “Adevarul”, Liviu Avram. Jurnalist la randul sau, Sorin Avram a parasit aceasta lume la varsta de 53 de ani. De altfel, chiar Liviu Avram a fost cel care a confirmat,…

- Doliu in lumea baletului: astazi, 24 februarie a murit Nicolae Spirescu, unul dintre membrii fondatori ai baletului constantean. S a stins la 73 de ani, dupa o indelungata suferinta. Trupul sau neinsufletit va fi depus maine la biserica "Sfantul Dumitruldquo; de pe bd. Mamaia."Noi am pornit la drum…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Caz halucinant la o gradinita din Rusia. O fetita de trei anisori a murit inghetata, dupa ce educatoarele au uitat-o afara cand s-au intors de la o plimbare. Trupul ei a fost gasit in spatele unei gramezi de zapada din curtea gradinitei. Afara, in Moscova, erau aproximativ -5 grade, scrie dailymail.co.uk.…

- Un deținut din Peru a evadat dupa ce și-a drogat fratele geaman și a plecat din inchisoare in locul lui. Barbatul a fost prins la mai bine de un an de a scapat de dupa gratii, scrie BBC News, citat de libertatea.

- Ion Craciunescu, unul dintre cei mai importanți lideri PNL, a murit la varsta de 68 de ani, dupa ce a suferit o comoție cerebrala. Ion Craciunescu, fost vicepreședinte al PNL Gorj și consilier județean in perioada 2008-2012, a murit, dupa o perioada in care s-a confruntat cu grave probleme de sanatate.…

- Edwin Jackson, aparatorul echipei de fotbal american Indianapolis Colts, a incetat din viata la varsta de 26 ani, in urma unui accident rutier produs duminica, informeaza agentia EFE. Jackson calatorea la bordul unui vehicul Uber, pe o autostrada din Indiana, in momentul in care a inceput…

- Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul Gorj, medicul Alin Cristian Efrim a declarat pentru News.ro ca un copil de patru ani, care s-a prezentat in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, joi dimineata, a decedat in cursul zilei. "Copilul avea patru ani si a venit la Urgenta…

- Inmormantarea istoricului Neagu Djuvarava avea loc duminica, 28 ianuarie. Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Vor fi aduse onorurile militare cuvenite pentru un Cavaler…

- Imagini de coșmar surprinse de o camera de supraveghere în Moisei, județul Maramureș. Un barbat a fost spulberat de o mașina pe trotuar. Va avertizam ca imaginile va pot afecta emoțional!

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tanar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. "Politistii buzoieni…

- Jurnalistul Nic Sarbu a murit la 43 de ani, dupa o ”uriașa suferința”. Anunțul a fost facut de soția sa, Simona Tache, la randul ei o cunoscuta jurnalista. „Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait-o asa cum si-a trait toti cei 43 de ani. A fost bun, demn, rabdator…

- Stefan Banica Jr a facut dezvaluiri uluitoare despre tatal sau, fostul mare actor Stefan Banica. Juniorul spune ca tatal sau a avut multe probleme in viata personala, desi pe scena parea un om caruia parca nu i-ar lipsi nimic.A

- Un barbat a murit intr-un hipermarket din Craiova. Pensionarul de aproape 80 de ani și-a pierdut viața, in urma unui stop cardio-respirator. Alerta a fost data, dupa ce batranului i s-a facut rau in magazin, noteaza observator.tv . Potrivit ISU Dolj, la fața locului a fost trimis de urgența un echipaj…

- Lumea fotbalului a primit o veste cutremuratoare! Internationalul hondurian Juan Carlos Garcia a încetat din viata la doar 29 de ani. Acesta a fost rapus de o boala cumplita, potrivit spynews.ro. Nascut la 8 martie 1988, Juan Carlos Garcia a fost rapus de leucemie, boala cu care…

- Și vedetele noastre sunt oameni, suferind la fel la fel de mult ca noi toți atunci cand pierdem pe cineva drag. Ele sunt celebritațile care au suferit cumplit, dupa ce cei dragi au fost rapiți de langa ei in urma unor accident cumplite. Liviu Varciu l-a pierdut pe fratele sau, Ionuț, intr-un oribil…

- Cantareața franceza France Gall a murit duminica la varsta de 70 de ani intr-un spital din Neuilly, in urma unei afecțiuni pulmonare.France Gall, o legenda in Franța și in intreaga lume, a incetat din viața duminica, anunța presa din Hexagon, potrivit Realitatea.net.

- Gabriel Balaban, fost prefect al județului Buzau in perioada 2007-2009, s-a stins din viața in urma unui atac cerebral vascular suferit in noaptea de Revelion. Trupul neinsufletit al acestuia a fost depus sambata la capela bisericii „Sf. Stefan” din Micro 3, iar inhumarea va avea loc duminica, la cimitirul…

- Furtuna Eleanor a facut primele victime in Franta. Un om a murit dupa ce peste el a cazut un copac. Inca 15 persoane s-au ales cu diverse traumatisme.Fortele de ordine franceze sustin ca numarul victimelor ar putea creste intrucat furtuna continua sa faca ravagii.

