- Trupul neînsuflețit al regretatei actrițe Aimee Iacobescu a fost depus în urma cu o ora (29 martie) la capela Cimitirului Ghencea Militar, urmând ca înmormântarea sa aiba loc vineri, de la orele 13.00.

- Moartea lui Vasile Turcu șoca, in urma cu un an, pe toata lumea. Fostul acționar al lui Dinamo a incercat sa se sinucida, dar a mai supraviețuit opt zile in spital. In dimineața zilei de 9 martie 2017, Bogdan Oprița, purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, facea anunțul care așternea tacerea in…

- Aimee Iacobescu, alintata de romani „Domnița Ralu” grație rolului care a consacrat-o, s-a stins din viața luni, macinata de cancer, la varsta de 71 de ani. In urma acestei femei de o stranie frumusețe raman, privind dincolo de cei 40 de ani dedicați scenei și platoului de fi lmare, și cateva mari necunoscute.

- Teia Sponte a facut tot posibilul sa ajunga la timp la inmormantarea tatalui lui Laurențiu Reghecampf. A avut și noroc! Poliția Locala i-a deschis calea omului lui Gigi Becali, care a ”taiat” orașul in spatele echipajului cu girofar, ca sa nu intarzie la slujba de la Catedrala. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Zi neagra pentru teatrul romanesc din Romania! Actrița Aimee Iacobescu s-a stins din viața la varsta de 71 de ani, dupa o lunga suferința. Artista s-a stins pe un pat de spital. Cu o zi in urma, aceasta fusese transportata de urgența la Elias, dupa ce s-a simțit rau. Din pacate, medicii nu au mai […]…

- Aimee Iacobescu s-a stins din viața, marți (27 martie), la varsta de 71 de ani. Actrița suferea de cațiva ani de cancer la san, boala pe care a descoperit-o abia anul trecut. Artista, pe care cei mai mulți și-o amintesc pentru rolul Domniței Ralu, a fost in atenția publicului anii trecuți, dupa ce s-a…

- Aimee Iacobescu a murit, la varsta de 71 de ani, dupa o lunga lupta cu cancerul. Marea actrita a tetrului romanesc s-a stins pe patul Spitalului Elias, unde a fost transportata de urgența in seara zilei de luni. Medicii din echipajul SMURD au gasit-o in stop cardio-respirator. Deși au incercat sa o…

- A murit actrita Aimee Iacobescu, apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, a murit la varsta de 71 de ani. Artista ar fi suferit de cancer. A absolvit Sectia de Actorie a Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „Ion Luca Caragiale“ din Bucuresti (IATC) in 1968. Fiica…

- Ana Bucur a luptat cu temutul cancer pana in ultima clipa cu toata puterea care ii mai ramasese in trupul firav. Din nefericire, „in meciul” cu maladia mortala ea nu a caștigat, așa cum reușea de multe ori sa faca atunci cand era pe terenul de baschet. In urma ei au ramas parinții indurerați, colegii…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe i-a facut pe mulți dintre cei care l-au cunoscut sa aștearna pe Internet intamplari care mai de care mai interesante. Iar asta nu e tot, in toate relatarile, celebrul jurnalist apare mult diferit caracterizat fața de imaginea unui rebel cinic pe care și-a construit-o…

- Laurențiu Reghecampf trece prin cele mai negre momente din viața sa. Tatal antrenorului lui Al Wahda a murit dupa o lunga suferința cu o boala care afecteaza mulți romani. Barbatul se confrunta cu un diabet care nu i-a dat pace absolut deloc. Parintele lui Reghe a pierdut lupta cu viața in dimineața…

- A plecat luni dintre noi, iar sambata iși va ”lua” adio! Moartea jurnalistului Andrei Gheorghe a șocat intreaga Romanie! Au curs lacrimi, s-au spus extrem de multe lucruri despre ce a fost el profesional, cu bune, cu rele! Acum, PUNCT! Trupul neinsuflețit al omului de radio și televiziune va fi incinerat,…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Nervos dupa o cearta cu un alt șofer, un brailean de 38 ani a apasat pedala de accelarație și a depașit coloana formata la trecerea la nivel cu calea ferata. Accidentul a avut loc in cartierul Lacu-Dulce din Braila. Mașina in care se afla alaturi de soția sa a fost spulberata. Femeia avea doar 35 […]…

- Un asociat al fostului magnat rus Boris Berezovski a fost gasit mort la Londra, scrie marti ziarul The Guardian, citat de Reuters. Trupul lui Nikolai Gluskov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit luni seara de familia si prietenii sai, a afirmat avocatul sau, potrivit publicatiei mentionate. Divizia…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Radu a fost unul dintre concurenții de la Exatlon. Recent, acesta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Atunci cand și-a pierdut fratele, parinții, dar și soția. „Sunt din Cluj, am aproape 48 de ani si am doi copii, o fata de 19 ani si […] The post Drama…

- Ion Voinescu va fi depus la capela cimitirului Sfanta Vineri. ”Așteptam un raspuns și de la Federație”. Trupul neinsuflețit al legendarului portar Ion Voinescu, decedat, vineri, la varsta de 88 de ani, va fi depus la capeta cimitirului Sfanta Vineri din București. Familia a luat aceasta decizie, dupa…

- Azi se implinesc 12 ani de la moartea Laurei Stoica. 9 martie 2006 este marcata in calendar cu roșu. In acea zi, showbiz-ul romanesc a fost zguduit de moartea fulgeratoare a Laurei Stoica. Indragita cantareața și-a pierdut viața intr-un teribil accident rutier. Decesul artistei a șocat intreaga Romanie,…

- In cursul zilei de astazi, medicii legiști de la IML ”Mina Minovici” au efectuat autopsia cadavrului medicului gasit mort in Secția de ”Terapie Intensiva” a Spitalului ”Sfantul Ioan”. Specialiștii au concluzionat ca decesul lui Adrian Ilie Frone a fost cauzat de o boala mai veche care i-a produs o puternica…

- Copila a fost nevoita sa renunte la micuta ei, insa nici acum nu si-a revenit din durerea prin care a trecut. Tressa Middleton, acum in varsta de 24 de ani, a fost violata cand avea doar 11 ani de fratele sau Jason care avea 16 ani. In urma agresiunii Tressa a adus pe lume […] The post A nascut la…

- Decesul subit al celebrului fotbalist Davide Astori l-a șocat profund pe Adrian Mutu. Intristat, „Briliantul” a facut public un mesaj emoționant in memoria capitanulul Fiorentinei. Va reamintim ca sportivul a murit inaintea meciului pe care echipa lui trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noaptea, dupa care s-a sinucis, cei doi avand o relatie personala si motivul gelozia, potrivit unor surse din ancheta. Ramona Cosmescu (46 de ani) se iubea cu Gheorghe Ghenea (54 de ani) și lucrau…

- Durere fara margini in satul Glavanești, din județul Vaslui! Raluca, tanara ucisa cu sange rece de iubitul libian, va fi inmormantata sambata. Ea a fost imbracata cu o rochița roz, iar pe cap i-a fost pusa o coronița de flori. Adusa acasa in sicriu, pe tanara au intampinat-o urletele de durere ale familiei.…

- Radu i-a luat apararea surorii sale, Anca, dupa ce aceasta a fost eliminata, marți seara de la ”Exatlon”. El l-a infruntat, de la distanța, chiar pe rivalul surorii sale, nimeni altul decat Giani Kirița! Anca a plecat catre țara noastra, dupa ce telespectatorii au decis ca trebuie sa paraseasca concursul,…

- Mihai Rait Dragomir, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Dorel din „Las Fierbinți”, va deveni tatic pentru prima oara, in acest an. Soția lui, frumoasa Ana Maria, este insarcinata in 4 luni, potrivit unor surse apropiate de actor. Cei doi s-au casatorit vara trecuta, iar acum sunt pregatiți…

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- Prietenii și apropiații lui Alexei Mitachi nu ințeleg ce l-a impins pe barbat sa-și ucida soția. Colegii stomatologului il caracterizeaza pe criminal ca fiind un om bun și deschis, care o iubea pe Anastasia Cecati. Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul soț, Alexei Mitachi. Dupa ce…

- Alexei Mitachi, sotul modelului Anastasia Cia, tanara actrita omorata cu bestialitate, a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni si colegi, miercuri, 21 februarie. Criminalul a fost inmormantat in raionul Criuleni, satul Porumbeni. Un detaliu pe care multa lume nu l-a remarcat a fost lipsa…

- Anastasia Cecati a fost inmormantata miercuri, in fața unor rude și prieteni impietriți de durere și cu lacrimi pe obraji. Mama actriței care a jucat și in Las Fierbinți și-a jelit fiica și a implorat Cerul sa o ia pe ea in locul celei ucxise cu sange rece chiar de soț. ”Doamne, ia-ma pe mine!”, […]…

- Muncitorii de la Calafat – Dolj, dovedesc inca o data ca sunt cei mai „buni” specialisti in plombarea gropilor. Acum au astupat mai multe „cratere” din municipiu, iar, dupa cateva ore, ploaia a spalat bitumul. “Buna dimineața! Calafat – Dolj, bulevardul Tudor Vladimirescu (strada principala). Avem…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala un eșec umilitor trait in Romania. Frumoasa moldoveanca și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și ca sa se simta mai romanca, ea și-a dorit sa obțina cetațenie romana. Din nefericire,…

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un trasnet pentru Ramona…

- Victor Slav și Bianca Dragușanu au fost weekend-ul trecut la munte. Din pacate, prezentatorul tv a suferit un accident și s-a ranit destul de serios la picior. Victor Slav este nevoit sa se deplaseze in carje o anumita perioada de timp. Partenera lui de viața a facut tot posibilul pentru a-l ajuta și…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- Familia Munteanu anunta cu tristete trecerea in nefiinta a mamei si bunicii SILVIA NEGOESCU. Trupul neinsufletit este depus la Casa Albastra, Cimitirul Central. Inmormantarea va avea loc pe data de 16.02.2018, la ora 11.00. ...

- O indragita cantareata de muzica populara din Gorj a murit, vineri (9 februarie). Mariana Maracine Pitigoi a pierdut lupta cu o boala nemiloasa care a rapus-o. Potrivit apropiatilor, artista s-a stins din viata pe patul de spital. Trupul neinsufletit al solistei va fi depus la capela Sisesti, sambata…

- Alex Stefan, adolescentul de 16 ani care a murit in urma unui atac cerebral, a lasat in urma multa durere si tristete. Toti apropiatii isi doresc, insa, sa si-l aminteasca mereu cu zambetul pe buze, pus pe sotii si pregatit cu o vorba buna pentru toata lumea. Ca o premonitie, Stefan Alexandru parca…

- Inmormantarea lui Neagu Djuvarava avea loc duminica, 28 ianuarie. Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Vor fi aduse onorurile militare cuvenite pentru un Cavaler al ordinului…

- Jessica King din Bradford si-a presimtit moartea si i-a spus sotului sau ca simte ca acestea o sa o omoare. Jordan Thackray in varsta de 28 de ani si-a strand iubita de gat chiar in casa lor din Halifax.

- Mihai Voropchievici a fost amenintat pentru ca a gresit prognoza de Sarbatori. "Pe 31 am primit un telefon cu numar ascuns. Am primit o mulțime de „felicitari" la adresa mamei ca nu a nins atunci cand am prognozat eu. Era un pretext, apoi a trecut la amenințari. Zicea ca vine sa-mi sparga capul cu…