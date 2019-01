Stiri pe aceeasi tema

- Ford va produce in fabrica din Craiova un nou model de SUV de mici dimensiuni, care ar putea fi denumit Puma si va fi prezentat public in toamna, anunta Automotive News Europe. Puma va fi prezentat la salonul auto de la Frankfurt si va inlocui modelul EcoSport, conform firmei de consultanta Inovev.…

- Repatriere decedati - ce inseamna? Repatrierea funerara internationala reprezinta transferul unei persoana care a decedat in strainatate in tara in care urmeaza sa fie ingropat. Cand o persoana draga noua moare in strainatate exista un sentiment natural pentru fiecare dintre noi si o dorinta de face…

- Actiunile companiei austriece Verbund AG au inregistrat cele mai bune performante in indexul companiilor europene de utilitati, dovada a beneficiilor investitiilor in companiile de energie regenerabila. Valoarea actiunilor Verbund AG s-a triplat in 2018, devansand toate celelalte 27 de companii…

- Danone Romania a organizat, saptamana trecuta, Ziua Porților Deschise, un eveniment anual dedicat consumatorilor, care au avut posibilitatea sa faca un tur al fabricii din București și sa afle detalii din culisele producției de iaurt. Vizitatorii au calatorit pe drumul iaurtului, ghidați chiar de angajații…

- Business International Cine este Meng Wanzhou si de ce arestarea fiicei fondatorului Huawei a aruncat unde de soc in toate pietele bursiere din lume Tweet Print Mail Retinerea lui Meng a venit la cererea autoritatilor americane si este legata de o investigatie privind presupuse incalcari ale sanctiunilor…

- Compania polona R-GOL.com in doar optsprezece ani a dominat piața locala și a devenit unul dintre cele mai mari magazine de articole fotbalistice din Europa. De asemenea, de aproape un an oferim produse și servicii de calitate pe teritoriul Romaniei. Acum - in cadrul promoției Black Weekend - intregul…

- Cei 40.000 de angajati britanici ai companiei Jaguar Land Rover îsi simt iar locul de munca amenintat în contextul în care cel mai mare producator auto din Marea Britanie a lansat un plan de reducere a costurilor cu pâna la 3,3 miliarde de dolari, potrivit The Guardian.…