Fratele atacatorului din Strasbourg, arestat pentru jaf armat Un frate vitreg al lui Cherif Chekatt, autorul atentatului de la Strasbourg comis pe 11 decembrie si soldat cu cinci morti si 11 raniti, a fost arestat luni la Strasbourg pentru ''furt agravat sub amenintarea unei arme'', relateaza marti AFP. El este suspectat ca a incercat luni sa fure portofelul unui trecator, fiind insotit de doi complici cu putin timp inainte de orele 18.00, a declarat o sursa a politiei, confirmand o informatie difuzata de BFM TV. Fratele vitreg al lui Cherif Chekatt si cei doi complici ai sai, in varsta de 15 ani, au agresat trecatorul cu un pistol, potrivit sursei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

