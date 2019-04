Stiri pe aceeasi tema

- Un oras intreg este in lacrimi dupa moartea tragica a Anamariei Suru, tanara de 29 de ani gasita fara viata in padurea Secu, din Caras-Severin. Dupa ce s-a aflat ca aceasta a fost ucisa, familia si prietenii sunt in stare de soc si nu inteleg de ce Anamaria a fost omorata.

- Anamaria Suru locuia in Italia si venise in Romania pentru a sarbatori Pastele alaturi de familia ei. Insa, tanara a fost gasita fara suflare langa padurea de la marginea localitatii Secu, Caras-Severin. Desi initial fratele fetei a spus ca ar fi plecat cu intentia de a se sinucide, acum anchetatorii…

- S-a aflat identitatea tinerei care a fost gasita moarte in padurea de la Secu, Caraș-Severin. In varsta de 29 de ani, Anamaria Suru locuia in Italia și venise in Romania pentru a sarbatori Paștele.

- Politistii din Timis sunt in alerta dupa un apel la 112 care a anuntat ca o femeie a fost injunghiata mortal intr-unul dintre dormitoarele conductorilor de tren din depoul statiei Timisoara Nord.

- Politistii din Timis sunt in alerta dupa un apel la 112 care a anuntat ca o femeie a fost injunghiata intr-unul dintre dormitoarele conductorilor de tren din depoul statiei Timisoara Nord.

- De la cine sunt gemenele - este continuarea ediției din aceasta seara la Vorbește Moldova. Vorbim despre o femeie din satul Ustia, care vrea sa-i demonstreze fostului sau concubin, dar și rudelor acestuia, ca anume el este tatal gemenelor pe care ea le crește singura, de șase ani.

- Semion si Angela Bruma s-au bucurat cand au aflat ca fiul lor, Dumitru, le va aduce o nora in casa. Au primit-o cu bratele deschise, insa peste scurt timp noul membru al familiei a anuntat ca este gravida, ceea ce a provocat dubii in privinta tatalui copilului.