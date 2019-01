Stiri pe aceeasi tema

- Dupa arestarea uneia dintre figurile mediatice, „Vestele galbene“ au lansat sambata „Actul VIII“ al mobilizarii lor in mai multe orase din Franta pentru a contesta Guvernul, care denunta veleitati „de insurectie“ si reclama intoarcerea la ordine, scrie AFP.

- Perimetru in jurul Champs Elysees, puncte de filtrare, controale in transportul in comun - festivitațile de Anul Nou vor avea loc sub stricta securitate in inima turistica a Parisului spre care se vor indrepta privitori, turiști și "veste galbene“, la fel ca in Bordeaux sau Nisa, scrie Le Figaro .

- Mii de manifestanti s-au adunat sâmbata dupa-amiaza, în Paris si în alte orase din Franta, în cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Peste 20.000 de protestatari ai miscarii "Vestele galbene" au iesit in strada sambata, in Franta, pentru a cincea saptamana consecutiv. La Paris, pe bulevardul Champs-Elysees au avut loc mai multe altercatii violente, iar fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea,…

- Desi nu este gresit sa vedem in fenomenul „vestelor galbene“ manifestarea unor tensiuni economice, sociale, dar si politice, din Franta, si in general din Europa, nu trebuie sa scapam din vedere un aspect important: manifestarea violenta a unor revendicari este impotriva normelor societatii democratice,…

- Un șofer roman care conducea un tir pe o autostrada din Franța a fost blocat de protestatarii numiți „Vestele galbene”, care au blocat accesul pe multe rute importante. Șoferul roman a picat la locul nepotrivit, in momentul nepotrivit. El a nimerit peste un baraj facut de cei din „Vestele galbene”,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a cerut premierului Edouard Philippe sa organizeze o reuniune cu liderii principalelor partide si cu reprezentantii protestatarilor, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.